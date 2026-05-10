LAGUNAMOONが2026年5月7日（木）、モデル・タレントとして活躍する田中芽衣さんを起用した最新WEBカタログを公開♡今季は鮮やかなカラーや大胆な花柄、ドット柄など、夏気分を盛り上げるアイテムが勢揃いします。透明感あふれる田中芽衣さんの魅力とともに、軽やかでモダンなSUMMER COLLECTIONをチェックしてみて♪ 鮮やかな色彩が主役の夏ルック 今季のLAGUNAMOONは、“MODERN IN COLOR”をテーマに、爽