2月8日に投開票が行われた衆議院議員選挙。宮城4区で、“大波乱”が起こった。【写真】友人の結婚式に“とんでもないドレス”で出席した森下千里「立憲民主党と公明党が合流した新党・中道改革連合で共同幹事長を務めるベテランの安住淳氏が、自民党の森下千里氏に敗れました。この選挙区では、安住氏が1996年の初当選から約30年にわたって10選を重ねてきました。2021年の衆院選でも森下氏と直接対決が行われましたが、このとき