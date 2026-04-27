とにかくハイペースで打ちまくり、周囲の評価を一変させた村上(C)Getty Images昨年12月にホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億円）で契約した村上宗隆。当初は「成功しないのではないか」と懐疑的な意見も少なくなかったが、そこから約5か月で価値は急騰。一躍球界の垂涎の的となっている。【動画】片手で持っていった…村上の圧巻の11号アーチシーン現地時間4月25日の試合を終え、MLBトップタイの11本塁打を放ち、OPS