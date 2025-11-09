この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気ポイ活YouTuberのネコ山さんが、自身のチャンネルで「2万円貰える 今月もきたぞ！ JCBカードスマリボキャンペーン」と題した動画を公開。JCBカードのスマリボ登録で最大2万円キャッシュバックが狙える今月のキャンペーンについて、分かりやすく“攻略法”を語った。



冒頭でネコ山さんは「1日2万円でかいっすからね。できれば攻略したいっすよ」とポイ活ならではのお得度を強調。「ちょっと大変か2万円か、天秤にかけてください」と視聴者に参加を促した。さらに「リボ手数料がーでの皆さんね、今回は50円ぐらいっすよ。50円取られて2万円来るならいいじゃないすか」と、SNSなどで賛否の分かれる“リボ払い”に対しても自らの見解を語った。



今回のJCBカードスマリボキャンペーンは、11月1日から31日までの期間中、20万円以上のクレジットカード利用で2万円をキャッシュバック。具体的な攻略法についてネコ山さんは「5万円以上で20万円未満の利用だと5000円しかもらえない。20万円以上使うと2万円もらえるんで20万円使えばいいんすよ。買い物じゃなくて電子マネーにチャージすればいいっす」と、消費を抑えた裏技的な活用法を伝授した。



加えて、チャージ分は明細に反映されたら早めに全額繰上げ返済し、リボ手数料の発生分だけ少額チャージする“節約術”も披露。「リボ発動しないですよ。5001円分のリボ手数料が50円ぐらい。それで2万円ゲットなら最強」と語った。



攻略可能なJCBカードや推奨するチャージ方法、ATM支払いの細かな手順まで分かりやすく解説し「難しくはないと思いますよ。大丈夫、きっとできます」と初心者にエールも。「僕のチャージ先はいつもこれ」と具体例も示した。



また、動画の終盤では「攻略してないカードがあったらやってほしいです。20万円で2万円なので10%還元じゃないですか」と、キャンペーンの高還元率を強調。「今後も還元下がっていく可能性ありますからね」とポイ活の今後を見据えた意見も述べていた。



最後は「このチャンネルはお金を貯めることについて発信してます。将来に向けて一緒にポイカツ頑張りましょう」と結び、動画視聴者に登録と高評価を呼びかけた。