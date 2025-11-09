嵐・相葉雅紀「毎週のように心霊スポットに行かされてた」時期に体験した“怖い話”
アイドルグループ・嵐の相葉雅紀（42歳）が、11月8日に放送された情報番組「王様のブランチ」（TBS系）に出演。「毎週のように心霊スポットに行かされてた」時期に体験した“怖い話”を語った。
相葉は、UFO・宇宙人・都市伝説など世の中に数多ある“不思議”の中でも、専門家たちが口を揃えてフシギだという話を紹介するミステリーバラエティ「口を揃えたフシギな話」（11月10日放送）の宣伝を兼ねて、「王様のブランチ」のインタビューに対応。
実際に体験した“不思議な出来事”がある、として「毎週のように心霊スポットに行ってた…というか、行かされてた時期があって。そのときは、ポラロイドで『ここの場所でポラロイドで自撮りをすると何かが写る』みたいなやつで、検証しに行った。本当に1人ですよ？ 本当に1人ですよ？ カメラつけて、持ってやったんだけど、自分が写るんだけどその周りにピンクっぽいモヤがふわ〜ってかかってて。今にも呪われるんじゃないか、みたいな写真が撮れたり」と振り返る。
また、話はそれだけにとどまらず、「そういうのを毎週行ってるようになったら、僕、パスポートが切れて、パスポートの写真を写真館に撮りに行ったんですけど、そのときの写真館のおじさんが、撮れども撮れども『相葉さん、写んないですね…』って言われて。『カメラ替えてやっても写んないですね…』。『あっ…そうですか…わかりました。じゃあまた来ます…』って言って帰ったんだけど、本当に怖かったんですよ！ 『なんかバグっちゃいますね。すみません』って言われて…っていう時期もあったんですけど。TBS、すごいことやらせますよね。10代ですよ？ 10代！ 18〜19で。ありましたよ、怖い話…」と語った。
