【同居なのに町内会費は2軒分！？】会費だけじゃないの？次々と請求する義母＜第7話＞#4コマ母道場
何にお金を優先して使うかは、人それぞれです。各家庭が納得した上であれば、どのような使い方をしても問題はないと思いますが……。今回の主人公は、義実家で二世帯同居をはじめたカリンさんです。義母から求められるお金の使い道に、どうも納得がいかない様子です。もし義理の家族と価値観が合わなかった場合、あなたならどうしますか？
第7話 続く出費
【編集部コメント】
町内会の役割はお義母さんにやってもらえばいいというセイジさんの言葉を信じて、しぶしぶ町内会費を支払うことにしたカリンさん。しかしお義母さんの請求は町内会費だけにとどまらないようです。数千円や数万円単位で、気軽にお願いしてくるお義母さん。これにはカリンさんも困ってしまいますね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
