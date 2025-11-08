わんこに優しさを見せた女の子の姿が大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で41万1000回再生を突破し、「どっちも愛おしくて泣ける」「素敵な関係性」「なんて優しい世界」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：2歳の女の子が『雷を怖がる豆柴』に…自分も怖いはずなのに見せた行動】

雷を怖がる豆柴に…

TikTokアカウント「suzuupina」の投稿主さんは、豆柴の『すず』ちゃんという可愛いわんこと暮らしています。2021年8月生まれのすずちゃんは、雷が大の苦手！雷の音が聞こえると、ブルブルと震えるほど怖がるのだそうです。

そんなすずちゃんの様子に気が付いたのが、2歳の娘さん。娘さんももちろん雷に驚いたはずですが、それよりもすずちゃんが気がかりで仕方なかったようです。大きな音が聞こえないように、すずちゃんの耳をペタンと倒してあげていたのだとか！

優しさ溢れる光景に涙

一方、すずちゃんも娘さんのことを頼りきっている様子。耳を倒されて怒るどころか、娘さんに擦り寄るように甘えていたのだそうです。2人の絆の深さが垣間見えるワンシーンに、なんだか涙が溢れます…。

娘さんは、すずちゃんの頭を撫でて心を落ち着かせることも忘れませんでした。「大丈夫だよ」と不安な気持ちに寄り添う娘さんのおかげで、すずちゃんも徐々に落ち着きを取り戻したようです。

たった2歳で他者を思いやる行動ができる娘さん、きっと普段から優しさ溢れる暮らしを営んでいるからこそでしょうね。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「こっちまでほっこりしました」「ワンコさんも信頼してるんだね」「いつまでも仲良く一緒にいてね」など沢山の反響がありました。

謎の遊びに付き合わされる！？

とっても心温まる関係性の2人ですが、なんといっても娘さんはまだ2歳。ときには、謎の遊びにすずちゃんが付き合わされることもあるそうです。

この日は、娘さんがすずちゃんの頭に自分のズボンを被せていたといいます。まるでベールを被っているような姿になったすずちゃんに、「可愛いね～」と嬉しそうな娘さん。

愛おしいすずちゃんにおめかしをしてあげているのかも…！？ちょっぴり困惑顔のすずちゃんにも、なんだかほっこり癒されてしまう一幕なのでした。

TikTokアカウント「suzuupina」には、すずちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。娘さんとの可愛いやり取りも…♪癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「suzuupina」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。