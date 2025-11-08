MLB公式が大胆予想　村上宗隆の新天地はマリナーズ⁉　注目FAの行方を徹底分析

主力内野手の退団が噂されるマリナーズが有力候補に挙げられた(C)Getty Images

MLB公式サイトは現地時間11月7日、今オフの大物FA選手たちの移籍先予想を掲載した。日本人選手ではヤクルト・村上宗隆がただ一人登場。1位はマリナーズで46％、2位がドジャースで28％、3位がヤンキースで9％と予想された。

マリナーズは一塁手のジョシュ・ネイラー、三塁手のユジニオ・スアレスと内野の両コーナースポットのスラッガー2人がフリーエージェント（FA）となる。その後釜としての期待が、46％という高い数字に込められた。

「両内野手が退団する可能性がある。その穴を埋めるためにも、ムラカミのビッグバットに大きな期待を寄せる可能性がある」

チームは今季、90勝72敗で2001年以来の地区優勝を飾り、3年ぶりにポストシーズンに進出。ア・リーグ優勝決定シリーズは3勝4敗でブルージェイズに屈したが、今後の躍進を予感させるシーズンを送った。スアレスとネイラーの2人は主力として引っ張ったが、他にも60本塁打のカル・ローリーや、フリオ・ロドリゲスら魅力的なタレントがそろいつつある。再び強豪球団に返り咲くため、村上の力を必要としているという。

「身長188cmのムラカミは、NPB通算892試合で246本塁打を放った。2022年には56本塁打を放ち、三冠王に輝いた」