Snow ManとTBSの人気ドラマが「それスノフレンドパーク」で三つ巴の対決！波瑠の涙にスタジオが感動に包まれるシーンも

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TBSで11月7日19時から放送の『それSnow Manにやらせて下さい』3時間SPにて“それスノフレンドパーク”第4弾が放送。日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』チーム、金曜ドラマ『フェイクマミー』チーム、Snow Manチームが三つ巴の戦いを繰り広げる。

■目黒蓮と向井康二はドラマチームで参戦

1992年に誕生し、18年にわたってレギュラー放送されていた『関口宏の東京フレンドパーク』。2024年8月に『それSnow Manにやらせて下さい』とのコラボスペシャルで復活し、 “本家”の支配人・関口宏からも直々に継承され、“それスノフレンドパーク”としてこれまでに3回放送。大きな反響を呼んできた。

第4弾となる今回は、目黒蓮と向井康二はドラマチームとして参戦。主演の妻夫木聡、松本若菜、高杉真宙、秋山寛貴（ハナコ）、そして目黒からなる日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』チーム、W主演を務める波瑠＆川栄李奈をはじめ、中村蒼、野呂佳代、そして向井からなる金曜ドラマ『フェイクマミー』チーム、Snow Manチームによる超豪華対決が楽しめる。支配人は今回も深澤辰哉。副支配人は山里亮太が務める。

■名物アトラクションが続々登場！妻夫木聡は19年ぶりに挑戦

巨大な壁にジャンプして貼り付く”ウォールクラッシュ”では、今回もスペシャルバージョンの壁が立ちはだかる。前回惜しくもクリアゾーンに1ミリ届かなかった岩本照が再び挑戦。果たしてクリアなるのか!? そして、妻夫木聡はなんと19年ぶりに同アトラクションに挑戦。結末はいかに!?

順番に光るパッドを記憶して演奏し、解答者が何の曲かを当てる“メロディープッシュdeミュージック”。記憶力には絶対の自信があるという川栄が挑戦。完璧なメロディを奏でられるのか!?

そして、バイクでそばを運ぶ伝説の人気アトラクション“デリソバ”が“それスノ版”にアップデートして大復活。チームの連携が重要となるアトラクションとなり、日劇チームは妻夫木と松本若菜が挑戦。妻夫木は華麗なドライブテクニックを披露する。Snow Manチームは岩本と佐久間が挑戦するも、初のアトラクションに大苦戦!?

四方八方から出てくるネズミを叩いて退治する“チュチュバスターズ”では、ラウールが長い手足をフル活用し、大暴れ!? スポーツ経験がないという波瑠も大奮闘する。

ザウルスの口から流れてくる光を止める“フラッシュザウルス”。金曜ドラチームはポンプ役を野呂佳代、ジャンプ役を中村蒼が挑戦。野呂の必死なポンプに、中村渾身のジャンプはいかに…!?

さらに、あの名物アトラクション“ハイパーホッケー”には今回も、謎の強敵覆面コンビが緊急参戦。激闘を繰り広げる覆面コンビの正体とは!?

そして、チームのプライドを賭けた史上最大の熱戦に波瑠も涙…。スタジオは感動の渦に包まれる。

(C)TBS

■番組情報

TBS『それSnow Manにやらせて下さいSP』

11/07（金）19:00～22:00

出演者：Snow Man（岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介）

副支配人：山里亮太

日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』チーム：妻夫木聡、松本若菜、高杉真宙、秋山寛貴（ハナコ）

金曜ドラマ『フェイクマミー』チーム：波瑠、川栄李奈、中村 蒼、野呂佳代

■関連リンク

『それSnow Manにやらせて下さい』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/sore_snowman/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/