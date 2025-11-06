「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の６日午後２時現在で、サイバー・バズ<7069.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



５日の取引終了後に集計中の２５年９月期連結業績について、売上高が従来予想の７０億円から７１億３１００万円（前の期比４．４％減）へ、営業利益が２億８０００万円から３億４９００万円（前の期１７億１９００万円の赤字）へ、純利益が２億３５００万円から３億８５００万円（同１９億５４００万円の赤字）へ上振れ着地したようだと発表した。



各事業領域において最終的な見込み案件などが進捗したことなどが要因。また、９月において見込み案件の進捗に加え、納品及び収益性の高いインフルエンサー関連サービスが想定を上回ったことや、コスト面で一連の構造改革にかかる費用が想定を下回ったことなども寄与した。



上方修正を受けて、この日の同社株には朝方から買いが殺到し、株価はストップ高の９１４円水準でカイ気配となっており、なおも買いを集めていることが買い予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS