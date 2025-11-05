サンリオが通期業績予想を上方修正、万博コラボ施策などが上期業績に寄与 サンリオが通期業績予想を上方修正、万博コラボ施策などが上期業績に寄与

サンリオ<8136.T>は５日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を１６８８億円から１８４３億円（前期比２７．２％増）、営業利益予想を６７３億円から７０２億円（同３５．５％増）、最終利益予想を４７５億円から４９４億円（同１８．４％増）とした。



９月中間期は計画を上回る業績で着地。売上高が８７６億７６００万円（前年同期比３９．６％増）、営業利益が３９１億８３００万円（同６６．１％増）、最終利益が２７５億１８００万円（同４４．３％増）になった。日本国内における大阪・関西万博関連のコラボレーション施策などが業績拡大に寄与。海外のライセンス事業は特に複数キャラクター戦略が進んでいる中国が牽引役になった。１０月以降もトップラインの堅調な推移を見込んでおり、米国の関税措置の影響によるキャラクター市場全体の下振れリスクや成長に向けた戦略的な販管費の増加を織り込みつつ、米州を除く各地域の業績予想を引き上げた。



同時に年間配当予想を中間・期末各３０円の年６０円から中間・期末各３１円の年６２円（前期は５３円）に修正すると開示。最終利益予想の上方修正を踏まえた。



出所：MINKABU PRESS