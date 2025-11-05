三井物は後場プラス転換し年初来高値更新、通期最終利益予想引き上げと自社株買いを発表

三井物産<8031.T>は後場にプラス転換し、１０月２７日につけた年初来高値を更新している。５日正午ごろ、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。最終利益予想は前回予想の７７００億円から８２００億円（前期比８．９％減）に引き上げた。同時に取得総数８０００万株、取得総額２０００億円を上限とする自社株買いを開示した。最終利益予想の改善と株主還元姿勢を好感した買いを引き寄せている。



通期業績予想は金属資源やエネルギー、機械・インフラの進捗が順調だったことを踏まえて修正した。９月中間期は売上高が６兆７５９１億円（前年同期比７．８％減）、最終利益予想が４２３７億円（同２．９％増）で着地した。自動車、鉄鋼製品などが貢献し基礎収益力が向上した。



自社株買いの取得期間は１１月６日から２６年３月１９日まで。東京証券取引所における市場買い付けで実施し、取得した株式は同年３月３０日に消却する。株主還元の拡充と資本効率の向上を図る。



出所：MINKABU PRESS