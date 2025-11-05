WS第7戦の9回1死満塁でのプレー

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードと、ドジャースタジアムでセレモニーを行った。ブルージェイズと火花を散らしたWS。1日（同2日）の第7戦では、明暗を分けた1プレーがあった。

勝った方が世界一となる運命の第7戦。4-4で同点の9回、勝負の行方を左右する大きなプレーがあった。

ドジャースのスネルが1死一、二塁のピンチを招き、山本がマウンドへ。死球で満塁になった後、ブルージェイズのバーショの打球は二塁へ。二塁手のロハスがゴロをつかみ、本塁に送球。三塁ランナーも突っ込む。本塁で受けた捕手のスミスの右足が一瞬ホームベースから離れたが、再び着地させアウトとした。

判定が逆ならブルージェイズがサヨナラ勝ちで頂点に。わずかな差で勝利を逃すと、延長11回にドジャースが勝ち越し、WS連覇を達成した。チャレンジ後も判定が変わらなかったが、ネット上のブルージェイズファンからは「スミスの足がベースから離れていた?!?!」などと恨み節も上がっていた。

世界最大級のデジタルコンテンツカンパニー「Getty Images（ゲッティイメージズ）」などでカメラマンを務めるロブ・トリンガリ氏は、日本時間4日に自身のインスタグラムを更新。このシーンの写真を公開した。

「野球はほんの一瞬の勝負……。写真を見返しても、このプレーでブルージェイズがどれほどワールドシリーズ優勝に近づいたのか、いまだに信じられない」。スミスの右足と、スライディングする三塁走者カイナーファレファの左足が捉えられていた。

「ウィル・スミスのスパイクはいまだホームに触ろうとしているところで、IKF（カイナーファレファ）はホームベースまでナノ秒だった。スポーツの歴史上で信じられない瞬間の一つだ」とトリンガリ氏。「ナノ」は10億分の1を示す。とてつもなく小さな差が、その後に残酷なコントラストを生んだ。



（THE ANSWER編集部）