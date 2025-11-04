UNISON SQUARE GARDEN¡¢¿·¶Ê¤¬¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î¡ÙOP¡õED¤Ë¡¡ºîÉÊ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅÄÊ¥ÃÒÌé¤¬»ì¶Ê¤òÃ´Åö
¡¡UNISON SQUARE GARDEN¤¬¡¢2026Ç¯1·î¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡õ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¥Æ¥£¥¶ーPV¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢¤ä¤Þ¤â¤ê»°¹á¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡£UNISON SQUARE GARDEN¤Ï¿·¶Ê¤Î¡Ö¤¦¤ë¤ï¤·¡×¤¬¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡¢Æ±¤¸¤¯¿·¶Ê¡Ö¥¢¥¶¥ì¥¢¤ÎÉ÷¡×¤¬¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢»ì¶Ê¤òÃ´Åö¤¹¤ëÅÄÊ¥ÃÒÌé¡ÊBa¡Ë¤¬¤ä¤Þ¤â¤ê»°¹á¤ÎÌ¡²è¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÌ¡²èºîÉÊ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤·¤¿¤ê¡¢¡Ø¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î¡ÙÃ±¹ÔËÜ1´¬È¯Çä»þ¤Ë¤ä¤Þ¤â¤ê¤ÈÂÐÃÌ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë´Ø·¸À¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯12·î5Æü¤ÎËÌ³¤Æ»¥«¥Ê¥â¥È¥Ûー¥ë¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡¢¡ØUNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025-2026¡Ö¤¦¤ë¤ï¤·¤ÎÁ°¤ÎÈÕ¡×¡Ù¤Ë·èÄê¡£Æ±¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¤¦¤ë¤ï¤·¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ãÅÄÊ¥ÃÒÌé¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
ÄÅÌîÊÆºé¤È¤¤¤¦Í§Ã£¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ä¤Þ¤â¤êÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¤É¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â´¶Æ°¤·¤¹¤®¤Æ¾¡¼ê¤Ë¤³¤Ã¤½¤ê¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½ä¤ê½ä¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Þ¤â¤êÀèÀ¸¤Î¤³¤ÎÈþ¤·¤¹¤®¤ëÀ¤³¦¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤ÎÀ¼¤È²»¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¹ç¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¤ªÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤ÏÁêÅöÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤ä¤Þ¤â¤êÀèÀ¸¡¢´Ý»³´ÆÆÄ¤Ï¤¸¤á¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥Ã¥Õ³§ÍÍ¤È¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤À¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë±£¤»¤Ê¤¤¥¨¥Ã¥Â´¶¡×¤È¡Ö¥Üー¥«¥ëºØÆ£¹¨²ð¤¬²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¤È¿ÆÏÂÀ¤Î¤¢¤ë¿§µ¤¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤È²Î»ì¤òµÅ¤¤¼è¤ê¡¢³Ú¶Ê¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤ÎÊÒ¶ù¤Ç¤Û¤Î¤«¤Ê¸÷¤òÊü¤Á¡¢»þ¤Ë¥É¥é¥Þ¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹UNISON SQUARE GARDEN¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
UNISON SQUARE GARDEN ÅÄÊ¥ÃÒÌé
