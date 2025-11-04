「夫は鈍感な人だから」不倫を繰り返す34歳女性の“悲惨な末路”。不倫がバレる人には共通する傾向があった
―［ゼロ恋愛 〜経験値ゼロから学ぶ恋愛講座〜／堺屋大地］―
こんにちは、恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラーの堺屋大地です。
筆者はLINE公式サービスにて計1万件以上のチャット恋愛相談を受けてきました。また知人経由で対面の相談を受けることも多く、性別・年齢問わずさまざまな方の恋のお悩みをうかがい、知見を深めているのです。
2020年国勢調査によれば、日本人の「生涯未婚率」（50歳時の未婚割合）は年々上昇しており、女性は17.8％、男性に至っては28.3％にも及びます。そんななかで、恋愛がうまくいかないという方々にも筆者の知見が少しでも役に立てばなによりです。
◆不倫がバレる原因は大別すると2パターン
今回のお話は「不倫」が社会通念上、倫理に反する誤った行為であり、家族を傷つけ苦しめる行為であることを大前提としてお聞きください。
筆者のもとには不倫についての相談も少なくありませんが、自己責任だという覚悟をもって行っている場合は、咎めることはせず、お話をじっくり伺うようにしています。
さて、不倫が妻・夫にバレてしまう原因には、大別すると2つのパターンがあります。
ちなみに、スマホでコソコソと不倫相手とLINEしているのが見つかったとか、休日出勤や出張だとウソをついて不倫相手と密会しているのが見つかったとか、原因とはそういった具体的な事象のことではありません。それらは今回お伝えする2つの原因がきっかけとなり起こる事象だからです。
◆鈍感な夫からいきなり離婚を突き付けられ…
1つめの原因については、結婚歴8年で3歳年上の夫がいる光希子さん（仮名・女性・34歳）のご相談から紐解いていきましょう。
「夫とは結婚してすぐに“レス”になったので、“女”として見られたくて、これまで5人ぐらいの人と不倫関係になってきました。今は会社の40代の上司と不倫しています。
夫は鈍感な人だから、不倫相手のLINEの登録名を苗字だけにしたり、帰宅前に毎日メッセージのやりとりを削除したりしておけば、まずバレないだろうと思ってました。
それに夫は私に興味がないから何をしてようが理由さえ言っておけば平気だったので、『繁忙期で残業続き』とかウソのアリバイを作っておけば、不倫相手とホテルに行って帰っても大丈夫だろうと。
でも、ある日突然、夫が『君が不倫しているのは知っている。言い訳は聞くつもりはないから、もう離婚しよう』って、離婚届を突き付けられてしまったんです。……なんでバレてしまったんでしょうか？」（光希子さん）
◆原因は夫の過小評価と自分の対策への過信
さすがに筆者でもその限られた情報だけでは、光希子さんの夫がなにをきっかけに不倫に気付いたのかまではわかりませんでしたが、彼女側に不倫がバレてしまう原因が充分あるように感じましたので、次のように伝えました。
結論から言いますと、光希子さんは夫の洞察力を過小評価しすぎていて、さらに自分の対策を過信しすぎていたのでしょう。
夫は勘が鈍いと決めつけてアリバイがあれば怪しまないだろうというその油断や、ある程度は不倫バレに警戒して対策しておけば気付かれないだろうという油断――ズバリ、それが原因です。
しかも光希子さんの場合、5人と不倫してきたということですので、過去4人のときはバレなかったという成功体験があったことが、油断を招いたのかもしれません。
どんなに入念に、何重にも策を講じていたとしても、100％絶対に不倫がバレない方法なんてありえません。バレない確率を95％ぐらいまで高められたとしても、それでも20回に1回はバレてしまうわけです。
光希子さんの場合は5人目の不倫相手でバレてしまったわけですが、仮に5人目が隠し通せていたとしても、彼女が油断したまま不倫遊びをやめずに続けていれば、遅かれ早かれバレてしまっていたのではないでしょうか。
こんにちは、恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラーの堺屋大地です。
筆者はLINE公式サービスにて計1万件以上のチャット恋愛相談を受けてきました。また知人経由で対面の相談を受けることも多く、性別・年齢問わずさまざまな方の恋のお悩みをうかがい、知見を深めているのです。
2020年国勢調査によれば、日本人の「生涯未婚率」（50歳時の未婚割合）は年々上昇しており、女性は17.8％、男性に至っては28.3％にも及びます。そんななかで、恋愛がうまくいかないという方々にも筆者の知見が少しでも役に立てばなによりです。
今回のお話は「不倫」が社会通念上、倫理に反する誤った行為であり、家族を傷つけ苦しめる行為であることを大前提としてお聞きください。
筆者のもとには不倫についての相談も少なくありませんが、自己責任だという覚悟をもって行っている場合は、咎めることはせず、お話をじっくり伺うようにしています。
さて、不倫が妻・夫にバレてしまう原因には、大別すると2つのパターンがあります。
ちなみに、スマホでコソコソと不倫相手とLINEしているのが見つかったとか、休日出勤や出張だとウソをついて不倫相手と密会しているのが見つかったとか、原因とはそういった具体的な事象のことではありません。それらは今回お伝えする2つの原因がきっかけとなり起こる事象だからです。
◆鈍感な夫からいきなり離婚を突き付けられ…
1つめの原因については、結婚歴8年で3歳年上の夫がいる光希子さん（仮名・女性・34歳）のご相談から紐解いていきましょう。
「夫とは結婚してすぐに“レス”になったので、“女”として見られたくて、これまで5人ぐらいの人と不倫関係になってきました。今は会社の40代の上司と不倫しています。
夫は鈍感な人だから、不倫相手のLINEの登録名を苗字だけにしたり、帰宅前に毎日メッセージのやりとりを削除したりしておけば、まずバレないだろうと思ってました。
それに夫は私に興味がないから何をしてようが理由さえ言っておけば平気だったので、『繁忙期で残業続き』とかウソのアリバイを作っておけば、不倫相手とホテルに行って帰っても大丈夫だろうと。
でも、ある日突然、夫が『君が不倫しているのは知っている。言い訳は聞くつもりはないから、もう離婚しよう』って、離婚届を突き付けられてしまったんです。……なんでバレてしまったんでしょうか？」（光希子さん）
◆原因は夫の過小評価と自分の対策への過信
さすがに筆者でもその限られた情報だけでは、光希子さんの夫がなにをきっかけに不倫に気付いたのかまではわかりませんでしたが、彼女側に不倫がバレてしまう原因が充分あるように感じましたので、次のように伝えました。
結論から言いますと、光希子さんは夫の洞察力を過小評価しすぎていて、さらに自分の対策を過信しすぎていたのでしょう。
夫は勘が鈍いと決めつけてアリバイがあれば怪しまないだろうというその油断や、ある程度は不倫バレに警戒して対策しておけば気付かれないだろうという油断――ズバリ、それが原因です。
しかも光希子さんの場合、5人と不倫してきたということですので、過去4人のときはバレなかったという成功体験があったことが、油断を招いたのかもしれません。
どんなに入念に、何重にも策を講じていたとしても、100％絶対に不倫がバレない方法なんてありえません。バレない確率を95％ぐらいまで高められたとしても、それでも20回に1回はバレてしまうわけです。
光希子さんの場合は5人目の不倫相手でバレてしまったわけですが、仮に5人目が隠し通せていたとしても、彼女が油断したまま不倫遊びをやめずに続けていれば、遅かれ早かれバレてしまっていたのではないでしょうか。