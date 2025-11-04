優勝パレード

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードを行った。WSのMVPを受賞した山本由伸投手はバスに乗って地元局のインタビューに応じ「最高な時間です、はい。凄く盛り上がっていてうれしいです」と笑顔で喜んだ。

2階建てのバスに乗ってロサンゼルス市内を移動したドジャースナインを、地元のファンが盛大に祝福した。山本はバスの屋上で地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のインタビューに応じ、「チームメートに凄く感謝したいし、また頑張りたい」と感慨深げに語った。

WS第2戦で9回1失点の完投勝利。第6戦でも6回1失点で勝利投手になると、第7戦は大ピンチの9回から連投。延長11回まで投げ抜いて胴上げ投手になった。シリーズ3勝で堂々のMVP。直後のセレモニーではトロフィーを誇らしげに掲げた。

「頑張ってよかったなと心から思いました」と当時を振り返った。巨大なトロフィーを受け取ったのは連投した直後なだけあり、かなりの重みで頭上に持ち上げるのも精いっぱい。キケが隣で支えるほどだった。山本は「試合後の僕にはめちゃくちゃ重かったです」と笑った。

シーズンでもエースとして12勝8敗、防御率2.49、201奪三振をマーク。2年連続で世界一の美酒を味わった。「勝った後に皆で喜ぶ時間が本当に好きなので。その瞬間には頑張ってよかったなと思います」と喜んだ。



