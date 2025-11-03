約218万円！ スバル“新”「“4WD”コンパクトSUV」発表！ 全長4m以下の「ちょうどいいサイズ」＆パワフルな「ターボエンジン」採用の「レックス」が販売店でも話題に

スバル最小SUVに4WDモデル！

スバルは2025年10月16日に、コンパクトSUV「レックス」の新たな4WD仕様が発表されました。では、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

スバル“新”「“4WD”コンパクトSUV」！

レックスはスバル初のコンパクトSUVとして2022年11月に登場。ダイハツ「ロッキー」のOEM車で、都市部での使い勝手とアウトドアでの頼もしさを兼ね備えた一台です。

ボディサイズは全長3995mm×全幅1695mm×全高1620mmで、乗車定員は5名。

力強いグリルとシャープなLEDヘッドランプが印象的な外装に加え、先進安全装備「スマートアシスト」も搭載。衝突回避支援や車線逸脱警報など、安全性にも配慮されています。

パワートレインは、1.2リッターガソリンと1.2リッターハイブリッド、そして今回追加された４WDモデルには、新たに1リッターターボが搭載されています。

1リッターターボ車では最高出力は98PSで、燃費はWLTCモードで17.4km／Lを実現。日常使いからアウトドアまで、余裕のある走りが可能です。

また、4WDには「ダイナミックトルクコントロール4WD」が採用され、雪道や悪路での安定性が向上し、スバルらしい安心感を提供します。

装備面では、Zグレードに17インチアルミホイール（切削＋ブラック塗装）、本革巻ステアリング＆シフトノブ、シートヒーター、ヒーテッドドアミラーなどを採用し、快適性と質感を向上。

ボディカラーは定番の「シャイニングホワイト・パール」や「ブラックマイカメタリック」に加え、「レーザーブルークリスタルシャイン」や「ターコイズブルーマイカメタリック」など、個性を演出するカラーを含め最大8色から選択可能です。

レックス 4WDの価格（消費税込）は、「G」が218万7900円、上級の「Z」が251万1300円です。

※ ※ ※

販売店では、今回の4WDモデル追加に対して好意的な反響が広がっています。

雪国の地域店舗では、「雪国でも安心しておすすめできます。ようやくスバルらしさを語れるモデルが来ました」と語り、ユーザーへの提案がしやすくなったと感じているようです。

また、関東の都市型店舗では「Zグレードの質感が好評です。価格差はありますが、お客様の反応が良いです」との声もあり、装備と価格のバランスに対する評価が高まっています。

さらに、「ターボと4WDの組み合わせで、週末のレジャー提案がしやすくなりました」との声も聞かれました。

今回の改良で、レックスはより多くのユーザーに選ばれる可能性を広げています。今後の展開にも注目です。