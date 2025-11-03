ベールに包まれた国・北朝鮮の“お笑い文化”はどうなっているのか。その実態に迫ると、衝撃の現実が明らかになった。

【映像】日本で暮らす脱北者女性＆その夫と子ども

芸人が己の話術で、強烈な実体験を“エピソードトーク”に昇華させる『ドーピングトーキング #9』（ABEMA）が11月1日に放送された。お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇は、北朝鮮についてニュース等では目にするものの、現地の人がどう過ごしているのかに以前から関心があったという。

現地へ直接行くことは叶わなかったものの、吉村はさまざまなツテを辿り、ある人物とのコンタクトに成功した。その人物は、2015年に北朝鮮から脱北し、韓国で日本人男性と結婚、現在は千葉で韓国料理店を営んでいる女性・ヨニさん。彼女は吉村に、脱北当時の“お笑い事情”を話してくれた。

ヨニさんによると、北朝鮮にもお笑い芸人（コメディアン）はいるが、「コンビで漫才やコントをやったりはなく、基本的にモノマネしかしない」という。

北朝鮮は社会主義であるため、月給は平均約1ドル程度。それだけでは生活できないため、芸人たちが行うのが“闇営業”だそうだ。吉村が「知り合いの結婚式に行ってMCをしたり、誕生日会の盛り上げ役をしたりする、本当の“闇営業”でお金をもらう」としつつ、「これヤバいのは、バレたら死刑です」と伝えると、スタジオには「芸人が死刑…？」と戦慄が走っていた。（ABEMA『ドーピングトーキング』より）