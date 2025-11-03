「ジャパンモビリティショー2025」で発表されたスズキの軽EVコンセプトモデル「vision e-Sky」と同社の鈴木俊宏社長（写真：つのだよしお／アフロ）

（井元 康一郎：自動車ジャーナリスト）

火花を散らす「VISION e-Sky」と「RACCO」

10月31日に開幕した第2回「ジャパンモビリティショー2025」。大型トラック、超高級車から軽自動車、さらには超小型モビリティと多種多様なクルマが出品されている中、軽自動車のBEV（バッテリー式電気自動車）を巡り、軽自動車のマジョリティカンパニーであるスズキと、日本市場へ軽BEVの投入を表明している中国の自動車メーカーBYDが火花を散らせていた。

スズキが出品した軽BEVはシンプルなヒンジ式スイングドアを備える低車高5ドアハッチバックのコンセプトカー「VISION e-Sky（ビジョンeスカイ）」。

対してBYDは日本の乗用車の全ジャンルの中で最も販売台数が多い軽スーパーハイトワゴン。こちらはコンセプトカーというよりは発売2段階前の生産試作に進んだ参考出品車で、「RACCO（ラッコ）」という商品名がつけられていた。

どちらも発売時期は来年度を予定している。片や軽のプロ、片やBEVのプロ。その“両雄”が作る軽BEVは、はからずも両社のフィロソフィの違いを明瞭に表している。

車両の高効率化で航続可能距離を延ばすスズキの戦略

まずはスズキのビジョンeスカイ。市販車とは異なるコンセプトカーという位置付けだが、実はこのコンセプトを反映させた市販モデルを開発中で、開発チームも組まれている。果たしてどんなクルマを目指しているのだろうか。

「重要なポイントは3つあります。今、軽自動車にお乗りのお客さまが違和感なく乗れること。できる限りの軽量化を図りながら日常用途プラスアルファの航続力を持たせること。そして価格が安いことです」

商品企画担当者は開発意図を語り、こう続ける。

「BEVというと先進性が重要視されがちですが、今の軽自動車にお乗りのお客さまがメーターやスイッチを見て『意味がわからない』と拒絶感を持ってしまうクルマにはしたくないのです。それゆえ先進感に振り過ぎず、日常ユースの使い勝手を高めることに努めています」

次に航続距離。スズキはマイナス極の素材に炭素系材料を使用する現時点では、製造時に大量のCO2を排出するバッテリーの搭載量をなるべく少なく抑える「バッテリーリーン」であることが大切という考えを示しているが、バッテリーの容量が少ないと航続距離や充電性能に影響する。

「軽自動車はシティコミューターと言われることもありますが、特に地方部では意外に長距離も乗られるというケースが多いんです。例えば隣の県のアウトレットモールに行ってみようなどと思うことはよくあることですし、通勤・通学にしても住む地域によってはシティコミューターの範疇には収まりません」（前出の商品企画担当者）

バッテリーリーンは達成したいが、航続距離は犠牲にしたくない。そこで進めているのが徹底的な軽量化だという。バッテリーをむやみに増載するのではなく、車両の高効率化を図ることで航続距離270kmを達成させようというのである。

スズキの軽EVコンセプトモデル「Vision e-Sky」と同社の鈴木俊宏社長（筆者撮影）

「車両価格200万円」が軽自動車ユーザーの抵抗線

3番目のアフォーダブルな価格は、重量や機能などを削ぎ落した結果として表れるもので、現時点ではもちろん未定。ただ、イメージはあるという。

「軽自動車のお客さまにとって、車両価格200万円というのがひとつの抵抗線になっています。それを大幅に超えるような価格設定ではついてこられないお客さまが大勢出てきてしまうと思います。現状、軽BEVの価格は非常に高い。それを何とかしたいという思いは持っています」（前出の商品企画担当者）

ビジョンeスカイの寸法は全長3395mm×全幅1475mm×全高1620mm。その数値が同社のトールワゴン「ワゴンR」に近似していることから、新BEVをトールワゴンと捉える向きも多い。

だが、機能の厳選、徹底した軽量化、それによる低価格化といった努力の方向性を考えると、むしろ同社の軽自動車ビジネスの源流ともいえる「アルト」の再定義と言ったほうが当たっているように感じられた。車高が高いのは床下にバッテリーを積むBEVパッケージングによるものであろう。

徹底した高効率化で軽EVの低価格化に挑むスズキの鈴木俊宏社長（筆者撮影）

軽スーパーハイトワゴンのEVで正面攻略を目指すBYD

一方、BYDの軽BEV作りはそんなスズキとは真逆のアプローチ。ラッコは日本の自動車市場のど真ん中、軽スーパーハイトワゴンだ。つまり動向を探るためのアンテナ的なモデルではなく、最初から大量販売を狙えるモデルに仕立てようとしているのである。

「ジャパンモビリティショー2025」でBYDが公開した軽EV「RACCO」（写真：Stanislav Kogiku／アフロ）

車名の「RACCO」は動物のラッコからつけられた（筆者撮影）

開発速度は驚異的だ。商品企画が持ち上がったのは前回のジャパンモビリティショーが行われた2023年秋。

当時、BYDは日本でクロスオーバー「ATTO3」、コンパクトカー「ドルフィン」の販売を始めたばかり。そのタイミングで軽自動車への参入を決めたのも大胆な決断だが、それからわずか2年で基本設計完了、100台以上のテスト車を作り、日本の衝突安全試験であるJNCAPで最高のファイブスターを獲るための実験に入っているというのは驚くべきスピード感だ。

日本側の商品企画担当者はラッコの開発ポリシーについて、こう語る。

「スーパーハイトワゴン最大の長所である広さについては、床下にバッテリーを搭載するBEVであってもガソリン車と遜色ない水準を達成しました。それと安全性、利便性のバランスを徹底的に追求しています。軽スーパーハイトワゴンというのはそれ自体が特異な車型なので、クルマ作りについては奇をてらわず正面攻略を目指しました」

中国には小微型車という超小型車規格があるが、比較的大きいサイズのクルマを得意としてきたBYDはそのクラスのモデルを作った経験はない。軽BEVのラッコはそのBYDにとって“初物”と言うべきモデルで、それだけに「狭いダッシュボードに情報表示、シフトレバー、スイッチなどをレイアウトするのにはかなり苦労しました」（前出の商品企画担当者）という。

BYDの新型軽EV「RACCO」の前席（筆者撮影）

BYD「RACCO」の後席（筆者撮影）

徹底軽量化をうたうスズキのビジョンeスカイと異なり、軽量化には限界がある。そのウエイトを受け止めるため、タイヤサイズは165/65R15を選択。普通車のダイハツ「トール」／トヨタ「ルーミー」より1インチ大きく、スズキ「ソリオ」と同サイズである。

バッテリー容量は長距離型と短距離型の2種類が用意されるという。その容量や航続距離目標は公式には一切出されていないが、ジャパンモビリティショーのBYDブースのラッコの展示車両のインパネに表示されていたバッテリー残量、航続距離表示（72％、217km）から、長距離型は公道での実走行でもかなり長距離を走れるだけの大容量バッテリーを搭載しているものと推察された。

航続距離は短い順にラッコ短距離型、ビジョンeスカイ、ラッコ長距離型ということになるだろう。

「理想追求型」のスズキと「現実路線型」のBYD

両社の軽BEV作りは、スズキがぜい肉を徹底的にそぎ落とし、高効率化を極めることで省資源、安価、便利を並び立たせるBEVを作り上げようという「理想追求型」。

対するBYDは売れている車型をターゲットとし、顧客のニーズを持てる技術力で満たせるだけ満たす「現実路線型」と、真逆のアプローチだ。

共通しているのは軽自動車規格に準拠しているということと、日本で人気のないBEVを何とかして受け入れられるものにしていきたいという思いくらいのもの。その意味では両社の戦いは同じカテゴリーの中での激突ではなく、クルマ作りの哲学のぶつかり合いと言える。

果たして両社の考え方がそれぞれユーザーからどのように受け入れられるか、興味深いところである。

筆者：井元 康一郎