スバル「ちいさい四駆SUV」発表に反響あり！ 全長4m以下ボディに初のパワフルターボ×4WD搭載で「ようやく登場！」と歓迎する声多数！「新レックス」どんなモデル？

全長4m以下ボディに初のパワフルターボ×4WD搭載！

スバルは2025年10月16日、コンパクトSUV「REX（レックス）」に、新たに追加された4WDモデルを発表しました。

レックスは、日常の街乗りからアウトドアまで、さまざまなシーンで快適なドライブが楽しめるモデルです。ダイハツ「ロッキー」のOEM車であり、トヨタ「ライズ」とは兄弟車の関係にあたります。

ターボ×4WDを搭載した「レックス」登場！

その特徴は、全長3995mm×全幅1695mm×全高1620mmという、スバルのSUVとして最も小さく、5ナンバー枠に収まるコンパクトなボディサイズにあります。最小回転半径は5mと小回り性能にも優れており、市街地での運転のしやすさも魅力です。

従来のレックスは、1.2リッターハイブリッドと1.2リッターガソリンの2種類のパワーユニットをラインナップしていましたが、いずれも駆動方式は2WDのみでした。

今回、レックスとして初めて1リッター直列3気筒ターボエンジンを搭載した4WDモデルが設定されました。この新エンジンは最高出力98馬力、最大トルク140Nmを発生し、優れた燃費性能と走りの愉しさを両立させ、坂道や高速道路でもストレスのない余裕のある走行を実現します。

採用された4WDシステムは「ダイナミックトルクコントロール4WD」で、路面状況に応じて前後輪の駆動力を自動で制御します。通常時は前輪駆動で燃費良く走行し、発進時や滑りやすい路面では後輪に最適な駆動力を配分することで、安定した走行性能を発揮します。

エクステリアには、切削加工とブラック塗装を組み合わせたスタイリッシュな17インチアルミホイールが装備され、足元を精悍に引き締めています。

インテリアも上質な空間となっており、シルバー加飾が施された本革巻きステアリングホイールや本革巻きシフトノブのほか、運転席と助手席のドアアームレストにはソフトレザー調のパッドが採用されました。

加えて、運転席・助手席のシートヒーター、フロントワイパーデアイサー、ヒーテッドドアミラー、室内を素早く暖める補助ヒーターといった、特に冬場のドライブを快適にする機能が充実しているのも特筆すべき点です。

レックス 4WDの価格（消費税込）は、スタンダードな「G」が218万7900円、上級の「Z」が251万1300円です。

そんなレックスに4WDが追加されたニュースに対し、ネットユーザーからは多くの反応が寄せられています。

「ようやくターボ＋4WDが登場した」といった歓迎の声が目立ち、「軽とインプレッサ／クロストレックの中間に位置するレックスに、待望の4WDが追加されて需要はあると思う」と、その登場を待ち望んでいた様子がうかがえます。

また、「スバル購入者は4WDを検討する比率が高そうだから、設定があった方がいい」という意見に加え、「むしろスバルなのに今まで4WDがなかったのが不思議だった」という、「スバル＝4WD」というブランドイメージと結びつけた声も多く見られました。

それだけに、「四駆ターボの登場が遅すぎる」といった、追加のタイミングに関する指摘も一部で上がっています。

さらに、「ベース車であるロッキーとの差がなくなった」という声や、兄弟車との差別化として「ライズやロッキーには専用色があるのだから、レックスにもWRブルーのようなスバルらしいカラーを加えれば話題になりそう」といった、今後の展開に期待を寄せるコメントも見受けられました。