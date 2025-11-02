快適な旅を支える充実機能が満載！【ヤマゼン】の大容量キャリーケースがAmazonで販売中！
出張も旅行もこれ一台で完結！【ヤマゼン】のフロントオープンスーツケースがAmazonで販売中！
立てたまま開いて荷物の出し入れができる便利なフロントオープン式のスーツケースです。本体表面は高級感のある光沢仕上げ。フロント部分はサポートベルトがしっかりと支えてくれるので、荷物の出し入れ中にフロントドアが外れる心配がない。スーツケースを立てたままで必要なものを素早く出し入れできます。パソコンや書類の収納に便利なポケットや、中身がすぐに分かるメッシュのポケットが配置されている。フロントの仕切りを開けて奥のキャビンとつなげられるので、よりたくさんの荷物を広い投入口から出し入れすることが可能。
立てたまま出し入れできるフロントオープン設計で、PCや書類の取り出しもスムーズに行える。
USBポートとドリンクホルダーを搭載し、旅行中のスマホ充電や荷物の仮置きにも便利な構造になっている。
キャスターは交換可能でロック機能付き、混雑する移動中でも安定性を保てる仕様で安心感がある。
78Lの大容量ながら軽量設計で、7泊以上の旅行や長期出張にも対応する優れた収納力を備えている。
