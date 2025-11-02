お願い！ 在庫残っててぇーッ！【無印良品】大人が即ゲットしたい♡「バズりコスメ」

スキンケア感覚で使える【無印良品】のコスメが、今SNSを中心にじわじわと話題に！ 今回は、秋冬の乾燥対策にもぴったりなケアアイテムと、時短メイク派に嬉しい多機能ベースをピックアップ。いずれも敏感肌にも使いやすい処方と、無印らしいミニマルな見た目が魅力なので、大人世代もぜひチェックしてみて！

やさしさと実力を両立した、ケア感たっぷりの1本

【無印良品】「リップスクラブ」\790（税込）

こちらはシュガースクラブを配合したスティックタイプのリップケアアイテムで、唇の余分な角質をやさしくオフしながら、保湿もサポート。植物由来のオイルを中心に、乾燥を防ぐ成分が配合されています。無香料・低刺激の設計なので、敏感肌の人も取り入れやすそうです◎ 乾燥しやすいこれからの季節には、ポーチに1本入れておくと安心かも。

整った唇で、リップメイクがもっと楽しく

実際に唇へ塗った写真を見ると、バームのようにとろける質感でとてもなめらか。@ftn_picsレポーターKaori.Fさんによると「リップクリーム感覚でケア」できるうえに、「無香料で成分の香りもないので、とにかく使いやすい」のだとか。「週1～2回のちょっとしたお手入れで、リップメイクの仕上がりがぐんと映える」ともコメントされているので、リップの発色に悩んでいる人もぜひ試してみて。

肌にやさしい処方なのに、しっかりカバー！

【無印良品】「薬用BBクリーム」＜ナチュラル＞\1,490（税込）

これ1本で下地・ファンデーション・日焼け止め効果を兼ね備えたマルチな時短アイテム。レポーターKaori.Fさんによると「SPF50+・PA++++の高いUVカット効果」に加えて、肌荒れを防ぐ有効成分や保湿成分も配合されており、スキンケア感覚で使えるようです。ナチュラルな仕上がりを目指したい日に、迷わず手に取りたくなりそう！

自然な艶とカバー力、どちらも欲しい人にぴったり

手の甲に試した画像をみると、アフターでは肌全体を均一にカバーしているのが分かります。セミマットな質感で、素肌感を活かしながら、ワントーン明るい印象に仕上がっています。レポーターKaori.Fさんいわく「うるおいを閉じ込めながら外的刺激から肌を守ってくれるよう」なのだとか。乾燥が気になる秋冬にこそ試したいアイテムです。

