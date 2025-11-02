田村真子アナ、ずっとUber Eatsだったけど…「夜は自炊するように」なった理由

TBSの田村真子アナ（29歳）が、11月1日に公開された、TBS公式YouTubeチャンネルの“同期女子会”動画で、最近は自炊をするようになったと語った。



TBSの宇賀神メグアナ、田村真子アナ、良原安美アナの同期3人が女子会を行い、プライベートの過ごし方について話す中で、田村アナがずっとUber Eatsで食事を頼んでいたが、「もう体が保たなくなってきて。やっぱちょっとさ、外食って美味しいけどさ、胃にね、もたれたりとかさ、重いじゃん。朝起きてもちょっとなんか残ってるな、みたいなのがあるから。結構夜は自炊するようにして」と話す。



同じく朝早くから番組に出演している宇賀神アナも「早く寝なきゃだから、夜5時以降は食べないかな。もう、どうしてもお腹減ったら、豆腐冷や奴食べたりとか、豆乳とか甘酒飲んだりとか」と話すと、田村アナは「わかる。お腹がもうちょっと気持ち悪いとすっごく体調悪くなるじゃん、次の日」と語った。