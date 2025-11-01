10月28日、さわやかな秋空の下、東京・元赤坂の赤坂御苑で天皇皇后両陛下が主催される秋の園遊会が開催された。

会場をのぞめる小高い丘の上で並ばれた天皇皇后両陛下をはじめとする皇室の方々。女性方は色鮮やかなセットアップと帽子をお召しになっていた。

「丘を降りた皇室の方々は、まず一列になって、招待者のなかから選ばれた人たちと懇談されます。今回は競馬騎手の武豊さんや陶芸家で人間国宝の山岸一男さんらでした。

実は、その武さんや山岸さんの後ろのほうに、雅子さまの“ご家族”もいらしたのです。ネットの動画配信で夫妻を見つけた人たちもSNSで発信していました」（皇室担当記者）

その日、園遊会に参加していたのは、雅子さまの妹・池田礼子さんと、その夫・池田祐久さんだった。

「池田さんはモーニングを、礼子さんは淡い色合いのセットアップを着用していました。池田さんはコロンビア特別区とニューヨーク州の弁護士資格を持っており、’21年には紺綬褒章も受章しています。礼子さんはかつてユニセフ北京事務所で職員として勤務し、’14年には日本ユニセフ協会アドバイザーに就任しています。

国際的に活動してきた池田夫妻ですが、公表された招待者名簿には名前は記載されていなかったこともあり、どういった理由で招待されたのか、などもネット上で話題になっていました」（前出・皇室担当記者）

本誌が池田夫妻が招待された経緯について、宮内庁に質問状を送ると、総務課報道室の担当者から次のような回答があった。

《招待者のうち、各界功績者及び自治体職員等を除き、招待者名簿は公表しておりませんので、お答えは控えさせていただきます》

出席の理由はさだかにはならなかったが、礼子さんが姉・雅子さまの皇后としてのお姿や姪・愛子さまのご成長ぶりに感無量だったのは間違いないだろう。