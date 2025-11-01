ルヴァン杯決勝に臨む広島のスタメンが発表された。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

写真拡大

　サンフレッチェ広島は11月１日、ルヴァンカップ・プライムラウンド決勝で柏レイソルと国立競技場で対戦。13時９分のキックオフに先立ち、スターティングメンバーが発表された。

　Jリーグ60クラブの頂点を決める大会はついにファイナルへ。広島は2022年以来、３年ぶり２度目のルヴァン杯制覇を目ざす。
 
　広島の先発メンバーは以下のとおり。

GK　１大迫敬介
DF　４荒木隼人
DF　19佐々木翔
DF　33塩谷 司
MF　６川辺 駿
MF　14田中 聡
MF　15中野就斗
MF　24東 俊希
FW　９ジャーメイン良
FW　17木下康介
FW　39中村草太

控えメンバー）
GK　26チョン・ミンギ
DF　３山粼大地
MF　10マルコス・ジュニオール
MF　13新井直人
MF　30トルガイ・アルスラン
MF　35中島洋太朗
FW　41前田直輝
FW　51加藤陸次樹
FW　98ヴァレール・ジェルマン

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介