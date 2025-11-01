広島、３年ぶりのルヴァン杯制覇なるか！ 柏とのファイナル、スタメンには佐々木、川辺、ジャーメインらが名を連ねる！
サンフレッチェ広島は11月１日、ルヴァンカップ・プライムラウンド決勝で柏レイソルと国立競技場で対戦。13時９分のキックオフに先立ち、スターティングメンバーが発表された。
Jリーグ60クラブの頂点を決める大会はついにファイナルへ。広島は2022年以来、３年ぶり２度目のルヴァン杯制覇を目ざす。
広島の先発メンバーは以下のとおり。
GK １大迫敬介
DF ４荒木隼人
DF 19佐々木翔
DF 33塩谷 司
MF ６川辺 駿
MF 14田中 聡
MF 15中野就斗
MF 24東 俊希
FW ９ジャーメイン良
FW 17木下康介
FW 39中村草太
控えメンバー）
GK 26チョン・ミンギ
DF ３山粼大地
MF 10マルコス・ジュニオール
MF 13新井直人
MF 30トルガイ・アルスラン
MF 35中島洋太朗
FW 41前田直輝
FW 51加藤陸次樹
FW 98ヴァレール・ジェルマン
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
