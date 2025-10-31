「なんでもいきものカフェ」表参道にオープン♪よこみぞゆりの世界が広がる

人気イラストレーター・よこみぞゆりさんが手がけるキャラクター「なんでもいきもの」の世界が、この秋カフェとしてリアルに登場♡2025年11月8日(土)～12月14日(日)まで、東京・表参道で「なんでもいきもの～Cafe Nanmono～」が期間限定オープンします。キャラクターをモチーフにした可愛いメニューや限定グッズ、特典が揃う“癒しの空間”で、心もほっこり温まるひとときを楽しんで♪

なんでもいきものの世界を味わえる限定メニュー

©yokomizoyuri

「なんでもいきもの～Cafe Nanmono～」では、よこみぞゆりさんデザインのキャラクターたちがそのままメニューに♡

©yokomizoyuri

©yokomizoyuri

フードは「だめぎつねのふかふかしっぽオムライス」（税込1,590円）、「カニとエビの世界征服しチュー」（税込1,590円）、「大さんせいうおのおつカレー」（税込1,590円）など、遊び心たっぷり。

©yokomizoyuri

©yokomizoyuri

デザートには、金木犀をイメージした「だめぎつねのパンケーキ」（税込1,590円）や「プリンナンモーノ～のりおにぎり～」（税込1,590円）が登場。

©yokomizoyuri

見た目も味も“癒し度満点”です♪

©yokomizoyuri

©yokomizoyuri

ドリンクメニューも個性豊か。「なんものソーダ～だめぎつね～」（税込990円）や「なんものソーダ～のりおにぎり～」（税込990円）、「ちょびみみコンビのぷかぷかホットカフェラテ（昼・夕・夜ランダム3種）」（税込890円）など、見ているだけで笑顔になれるラインナップ♡

©yokomizoyuri

©yokomizoyuri

©yokomizoyuri

さらに、缶バッジ（税込550円）、アクリルキーホルダー（税込880円）、クリアカード（税込330円）などのカフェ限定グッズも登場。11月上旬には新作グッズの追加発表も予定されています。

事前予約特典や開催情報もチェック！

©yokomizoyuri

事前予約（1名につき税込660円）をすると、「オリジナルポストカード2枚セット」の特典がもらえる嬉しい特典付き。

開催期間は2025年11月8日(土)～12月14日(日)、場所は表参道「BOX cafe&space表参道店」。

秋のテーマにぴったりな“なんもの”たちと一緒に、癒しの時間を過ごしてみてはいかが？詳細や予約は公式サイトからチェックを。

秋の癒し時間を「なんでもいきものカフェ」で♡

かわいくて、ちょっぴりユーモラスな“なんもの”たちが織りなす「なんでもいきもの～Cafe Nanmono～」。

心がふっと軽くなるような空間で、フードやスイーツを楽しみながら、キャラクターの世界に包まれてみませんか？

この秋だけの期間限定開催だから、気になる方はお早めに♡よこみぞゆりさんのやさしい世界観に癒される、特別なカフェ体験をぜひ。