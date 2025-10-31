国内で”アダルト規制”された中国人が日本に殺到…密かに「隠語」で共有される日本文化

浅草ロック座に中国人観光客が殺到している。それも、若い女性たちが。彼女たちはSNSで情報を共有しながらも、決して大っぴらには語らない。「目立つのはよくない」と、声を潜めて信頼できる仲間だけに伝える。

なぜ、ここまで慎重にならなければならないのか？ その答えは、中国国内の複雑な「エロ規制」の実態にある。

中国のエロ事情

中国のアダルト文化は、極めて矛盾した発展を遂げている。「広州性文化節」や「上海成人展」といった成人用品をテーマとしたイベントは、政府公認で堂々と開催されている。日本のAV女優がゲストで招かれ、新聞でも報道される。

ところが、一方でアニメやゲーム、実写までアダルト表現に対する規制は厳しい。制作者が摘発され懲役10年以上の重い判決を下された事例がいくつもある。

成人向けイベントでは、セクシーランジェリーのショーが堂々開催されているのに、一般イベントではコンパニオンの衣装が低俗だとして取り締まられた事例もある。

さらに複雑なのがBDSM (緊縛などの特殊な性的嗜好)の取扱い。「绳缚」（日本式緊縛）は愛好者が広がっており、国有メディアである「澎湃新闻」で取材記事が組まれたほど。しかし、市民権を得ているのかといえば違う。SNSでこうした体験を投稿するとすぐに削除されてしまうのだ。

この矛盾を紐解く鍵は、「公開性」と「管理可能性」にある。

アングラの「福利姫」とは

中国当局が許容するのは、限定空間で管理できる範囲でのアダルト産業だ。広州性文化節や上海成人展のような大規模イベントは、一見すると開放的に見える。だが、実態は違う。

これらのイベントには厳格な「入場管理」がある。来場者は身分証の提示が必須で、18歳以上であることを確認される。つまり、「誰がいつ来場したか」という記録が残る。会場は限定され、入場料を払った者だけが入れる。当局から見れば、参加者を特定でき、コントロール可能な「閉じた空間」なのだ。

一方で取り締まられるのは、不特定多数の目に触れる「開かれた場」でのアダルト表現だ。つまり、アンダーグラウンドで目立たずにやっている限りは当局も関知しないというわけである。

こうした抑圧とアンダーグラウンド文化の熟成は、中国の性規範そのものを歪める要素となっている。

例えば「目立つのはダメ、地下ならOK」という構造の究極形態として「福利姬」（福利姫）という存在がある。福利姫とは、中国のSNSやライブ配信プラットフォームで活動する、いわば「アンダーグラウンド・グラビアアイドル」だ。日本でも当たり前になった販売サイトを利用して自撮りのセクシー画像などを販売している。

検索して見ると一目瞭然だが、人口が多いゆえに、その数は膨大だ。これまで取材した中には「高校時のクラスに一人くらいは、福利姫になる」としたり顔で語る人も。

大抵はXにアカウントを持ち、海外のサービスを利用して販売を行っている。ポーズも衣装もテンプレ化し、もはや中国の知られざる輸出産業と化している。中国の厳しいネット規制もエロの前には無意味なのだ。

日本は「性の楽園」だった？

こうした抑圧と歪みの中で育った中国の若者たちにとって、日本は「性の楽園」として映る。ストリップ劇場が堂々と営業し、政府観光局のサイトにまで掲載される。AV女優がテレビに出演し、成人向けコンテンツが合法的に流通する。

この「自由」への憧れが、中国人女性たちを浅草ロック座へと向かわせる。地下では福利姫として自撮り画像を販売し、ネットでは隠語を駆使してエロ情報を交換する。しかし日本では、声を潜める必要がない。堂々と劇場の扉をくぐり、芸術としてのストリップを楽しめる。

規制と解放、抑圧と欲望、この矛盾の中で、中国の性文化は独自の進化を遂げている。そして浅草の地下劇場は、その歪みから生まれた渇望を満たす、貴重な「解放区」となっているのだ。

戦後80年、なにかと微妙な日中関係だが、こと性に関しては水面下の結束は固い。少なくとも、下半身の欲望が、それを引き裂くことはないだろう。

