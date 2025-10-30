この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「日本シリーズの主催は球団ではなくNPB」収益はどこへ？小林至氏が語るお金の分配ルール

小林至氏が、自身のYouTubeチャンネル「小林至のマネーボール〜プロ野球とお金〜」で、「【日本シリーズ】球団と選手にいくら入る？／NPBの収益分配ルール／優勝セールの権利ビジネス」と題した動画を公開。日本プロ野球最大のイベントである日本シリーズの知られざるお金の仕組みを解説した。



小林氏はまず、日本シリーズ1試合あたりの売上が約5億円に達するという驚きの規模感を提示する。その内訳は、入場料収入が約3億円、放映権料が約1億円、その他スポンサー料や広告看板料などで構成されるという。6試合開催だった年を例にすると、シリーズ全体の収益は32億円にも上ると試算した。



動画の核心は、これらの莫大な収益がどのように分配されるかという点にある。小林氏は「そもそも日本シリーズは、主催がNPB（日本野球機構）なんです」と指摘。そのため、収益は一旦すべてNPBに入り、そこから定められたルールに則って各所へ分配される仕組みになっていると解説した。例えば、入場料収入は最初の4試合までと5試合目以降で分配率が異なり、特に最初の4試合分からは選手にも28%が分配されるという。一方で、5試合目以降は選手の取り分はなくなり、NPBの比率が高まるという複雑なルールが存在する。



また、多くのファンが気になるであろう「優勝賞金」については、「ない！」と断言。選手への金銭的な報酬は、あくまで最初の4試合分の入場料収入から分配される「選手基金」が основだとした。さらに、優勝後に各地で行われる「優勝セール」も、球団がデパートなどに「セールを行う権利」を販売するライセンスビジネスの一環であると説明。日本シリーズが単なる試合ではなく、NPBが主体となって運営する巨大な興行ビジネスであることが分かる内容となっている。