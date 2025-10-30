一次選考を突破した10台はコチラ

前年の11月1日から当年の10月末までに日本国内で発表・発売されたクルマのなかから、１台を選出して贈られる賞典、日本カー・オブ・ザ・イヤー。その選出は、クルマの有識者である選考委員による投票で行われる。

日本カー・オブ・ザ・イヤーは、まず条件を満たすモデルがノミネート車として決定し、そのなかから一次選考として、投票によって10台を決定。この10台が10ベストカーと呼ばれる。その10台に対して、最終選考として改めて投票が実施され、栄えある日本カー・オブ・ザ・イヤーが決定するという仕組みなのだ。

2025-2026日本カー・オブ・ザ・イヤーは、12月4日に決定するスケジュールとなっているが、10月30日から開催されているジャパンモビリティショー2025内にて、10ベストカーが発表された。

全35台のノミネート車のなかから選ばれた10台は以下のとおり（ノミネート順）。

スズキ株式会社／スズキ eビターラ

株式会社SUBARU／スバル フォレスター

ダイハツ工業株式会社／ダイハツ ムーヴ

トヨタ自動車株式会社／トヨタ クラウン（エステート）

日産自動車株式会社／日産 リーフ

本田技研工業株式会社／ホンダ プレリュード

ビー・エム・ダブリュー株式会社／BMW 2シリーズ グランクーペ

ヒョンデ モビリティ ジャパン株式会社／ヒョンデ インスター

Stellantisジャパン株式会社／プジョー 3008

フォルクスワーゲン グループジャパン株式会社／フォルクスワーゲン ID.Buzz

最終選考では、この10台に対して60名の選考委員が、25／18／15／12／10／8／6／4／2／1の点数を割りふり、その合計点がもっとも高いクルマが、2025-2026日本カー・オブ・ザ・イヤーの栄誉を獲得することになる。さらに、日本カー・オブ・ザ・イヤーが国産車になった場合は、輸入車でもっとも得点を獲得したクルマに、インポート・カー・オブ・ザ・イヤーが贈られる。

また、選考委員はノミネート車全体のなかから、テクノロジー・カー・オブ・ザ・イヤーと、デザイン・カー・オブ・ザ・イヤーについても投票し、それぞれトップ得票の1台に特別賞が与えられることになる。こちらも発表は12月4日。日本カー・オブ・ザ・イヤー公式YouTubeにて生配信も行うので、ぜひ注目してほしい。