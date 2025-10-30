「暁のヨナ」が12月19日発売の「花とゆめ」2号でついに完結！クライマックスに向けて特別企画を多数実施。複製原画やアクスタが特製付録で付いてくる
10月30日発表
11月20日発売 【「春の嵐とモンスター」コミックかけかえカバー】
「暁のヨナ」色紙風イラストカード
2009年17号から16年にわたり連載され、多くの読者に愛されてきた草凪みずほ氏のマンガ「暁のヨナ」は、12月19日発売の「花とゆめ」2号で、ついに完結を迎える。
クライマックスに向けて雑誌「花とゆめ」では特別企画を多数実施する。大人気の複製原画付録や描き下ろしアクリルスタンドなど、ここでしか手に入らないグッズが揃う。
雑誌発売スケジュール＆付録ラインナップ
「花とゆめ」24号（※「暁のヨナ」掲載なし）
11月20日発売
(1)「暁のヨナ」色紙風イラストカード
(2)「春の嵐とモンスター」コミックかけかえカバー
「花とゆめ」1号（※「暁のヨナ」第275話掲載予定）
12月5日発売【「暁のヨナ」複製原画16枚セット】
「花とゆめ」2号（※「暁のヨナ」最終話掲載予定）
12月19日発売【「暁のヨナ」描き下ろし等身アクリルスタンド】
アニメイト限定の雑誌特典も登場
アニメイト限定で「暁のヨナ」最終話が掲載される「花とゆめ」2号の有償特典付き（A4サイズアクリルプレート）の発売が予定されている。
また現在、「暁のヨナ」最終章開幕を記念して、「花とゆめ」＆「ザ花とゆめ」を購入すると、1冊につきB5サイズの複製原画が特典として付いてくる「アニメイト限定 連続複製原画特典」も実施されている。
有償特典アクリルプレート
