10月30日発表

「暁のヨナ」色紙風イラストカード

2009年17号から16年にわたり連載され、多くの読者に愛されてきた草凪みずほ氏のマンガ「暁のヨナ」は、12月19日発売の「花とゆめ」2号で、ついに完結を迎える。

クライマックスに向けて雑誌「花とゆめ」では特別企画を多数実施する。大人気の複製原画付録や描き下ろしアクリルスタンドなど、ここでしか手に入らないグッズが揃う。

雑誌発売スケジュール＆付録ラインナップ

「花とゆめ」24号（※「暁のヨナ」掲載なし）

11月20日発売

(1)「暁のヨナ」色紙風イラストカード

(2)「春の嵐とモンスター」コミックかけかえカバー

「花とゆめ」1号（※「暁のヨナ」第275話掲載予定）

12月5日発売

「花とゆめ」2号（※「暁のヨナ」最終話掲載予定）

【「暁のヨナ」複製原画16枚セット】

12月19日発売

アニメイト限定の雑誌特典も登場

【「暁のヨナ」描き下ろし等身アクリルスタンド】

アニメイト限定で「暁のヨナ」最終話が掲載される「花とゆめ」2号の有償特典付き（A4サイズアクリルプレート）の発売が予定されている。

また現在、「暁のヨナ」最終章開幕を記念して、「花とゆめ」＆「ザ花とゆめ」を購入すると、1冊につきB5サイズの複製原画が特典として付いてくる「アニメイト限定 連続複製原画特典」も実施されている。

有償特典アクリルプレート

