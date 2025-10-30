7回に3つの暴投…WS史上初の“不名誉記録”

【MLB】ドジャース ー Bジェイズ（日本時間30日・ロサンゼルス）

ドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地ブルージェイズとのワールドシリーズ第5戦で7回に3つのバッテリーミスで失点した。これにはNHKの解説を務めた田口壮さんも「辛いですね」と厳しい口調だった。

この日、先発したブレイク・スネル投手が初回先頭から2者連続被弾。2点の先制を許しながらも、その後は立ち直っていた。しかし、7回先頭のバージャーに左安打を許し、直後に暴投で二塁に。1死を取った後、ヒメネスにも四球を許した。さらに暴投で一、三塁。シュナイダーを空振り三振に仕留めたところでマウンドを降りた。

しかし、代わったエドガルド・エンリケス投手も制球が定まらず。ゲレーロJr.に四球を与えた際に暴投となり失点。続くビシェットにも適時打を許した。

米データ会社「オプタ・スタッツ」の公式X（旧ツイッター）によると、ワールドシリーズでの1イニング3暴投は史上初。これには解説の田口氏も「まっすぐであんな引っ掛かるとは」と唖然とした様子。「コントロールつかない時がたまにありますからね」とエンリケスに厳しい口調だった。（Full-Count編集部）