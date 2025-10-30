レーザーテック<6920.T>がストップ高の水準となる前営業日比５０００円高の２万８５７５円に買われ、年初来高値を更新した。２８日に通期業績予想の上方修正と自社株買いを発表したアドバンテスト<6857.T>の株価は翌２９日にストップ高を演じた。同日の米株式市場ではエヌビディア＜NVDA＞が５連騰で史上初めて時価総額５兆ドル台を達成するなど、半導体関連株への物色意欲がグローバルで高まっている。極端紫外線（ＥＵＶ）マスクブランクス検査装置を手掛けるレーザーテクに関しては「アドテスト株に続く急騰銘柄を探す動きが広がるなかで、同社の一部カバレッジ・アナリストによる投資判断の引き上げと目標株価３万５０００円の設定が伝わったことが刺激材料となった。３１日に決算発表を控えていることもあって、思惑的な資金が流入したようだ」（国内証券の投資情報担当者）との声が出ている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



