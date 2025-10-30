【MLB】ドジャース ー Bジェイズ（日本時間30日・ロサンゼルス）

ドジャースのブレイク・スネル投手が29日（日本時間30日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ第5戦に先発。先頭のデービス・シュナイダー外野手に初球を被弾すると、ブラディミール・ゲレーロJr.内野手にも2者連発の豪快弾を浴びた。

試合開始直後だった。初球の内角高めに投じた96.6マイル（約155.5キロ）を豪快に振り抜かれた。打球は左翼席に飛び込むと球場は騒然となった。それも束の間、続くゲレーロJr.も2球目を捉えられ、左翼席に2者連続の本塁打。球場からは悲鳴が上がった。

ゲレーロJr.はこれで今年のプレーオフでは大谷翔平投手に並ぶ8本目。初回先頭からの2試合連続本塁打はワールドシリーズ初。ポストシーズンでも2002年のア・リーグ地区シリーズでアスレチックスが記録して以来、2度目だった。

スネルはワールドシリーズ第1戦に先発。5回0/3を投げて8安打4四死球5失点で負け投手になっていた2勝2敗で負けた方が“崖っぷち”。リベンジに燃えた一戦だが、初回から相手打線の猛攻にあった。（Full-Count編集部）