“あおり運転”してきた車の行き先についていったら…「中指を立ててきた」運転手の意外な正体にア然
ニュースなどで頻繁に取り上げられる「あおり運転」。被害者の精神的苦痛は深刻であり、トラウマにもなりかねない。
自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険の『2025年あおり運転実態調査』によれば、5年以内にあおり運転をされたことがあるドライバーは34.5％であった。また、遭遇したあおり運転は、「後方から激しく接近された」が最多の84.3％。あおり運転された際の対処方法は、「道を譲った（51.1％）」、「何もしなかった（28.8％）」が上位を占め、あおり運転に遭遇しても、冷静に対応するドライバーが目立つことがわかった。
今回は、思いもよらない“怒りの矛先”を向けられた2人のエピソードを紹介する。
◆交差点での恐怖、突然の“怒声”
佐伯真由さん（仮名・20代）は、母親と中学生の弟を乗せ、父親の単身赴任先へ向かっていた。目的地は、海沿いののどかな田舎町だったそうだ。
「私は免許を取って数か月でした。家族を乗せての長距離運転ははじめてで、かなり緊張していました」
高速道路に入って20分後、突然、背後からクラクションが鳴り響いた。バックミラーを見ると、白いセダンがパッシングを繰り返しながら猛スピードで迫ってきたという。
「私は追い越し車線を走っていたので、慌てて走行車線に戻りました。でも、その瞬間、横に並んだセダンが窓を開けたんです」
そして、佐伯さんに向かって怒鳴りつけたのだ。
「トロトロ走ってんじゃねえよ、バカ野郎！」
母親も弟も言葉を失い、車内は静まり返る……。
「怖くて、とにかく早く通り過ぎてほしいと思いました」
しかし、白いセダンは前に割り込むと、行く手をふさぐようにノロノロと走り始めた。
「ブレーキを踏みながら“車を止めたら降りてくるかも”って、心臓がバクバクしていました」
数分のようで、何十分にも感じた時間……。やがて、相手は急にスピードを上げ、そのまま視界の外へと消えていったようだ。
◆暴走の果てに待っていた結末
「怖かったね」という母親の言葉に、佐伯さんはただ頷くだけだった。涙で視界がかすみ、震える手でハンドルを握り直したという。
「まだ体がこわばっていて、“もう運転したくない”と思いました」
そのとき、助手席に座っていた弟が、「姉ちゃん、あれ！」と叫んだ。
前方のゆるい上り坂で、赤い蛍光灯が光っていたそうだ。道路脇に覆面パトカーが止まり、その前にいたのは、“あの白いセダン”だった。
「本当にびっくりしました。まさか、あの車が止まっているなんて思いもしなかったんです」
運転席の男性は、不機嫌そうな顔で警察官と話していたという。
「弟が、『スピード出しすぎなんだよ、あいつ』って言って、母も『天罰ね』って言っていました」
緊張で張り詰めていた空気がようやく緩み、親子の間に笑顔が戻った。
◆執拗な進路妨害と止まらない挑発運転
長谷川里奈さん（仮名・40代）は、休日に友人と出かけていた。交通量の多い二車線道路を走行中、バックミラー越しに不穏な気配を感じたという。
「ミラーに映る車が、“ぶつかるんじゃないか”と思うほど近づいてきたんです。怖くて冷や汗が出ました」
車間距離を保とうと速度を上げると、相手はさらに距離を詰めてきた。長谷川さんは仕方なく車線を譲ると、その車は前に割り込み、今度は急ブレーキをかけたそうだ。
「完全に悪意があると感じました。“わざとやっている”ってわかったんです」
挑発的な動きに動揺しながらも、長谷川さんは冷静さを保とうと必死だった。
追い越し車線から抜こうとすると相手も加速し、再び前に出てノロノロ運転。車線を変えても、ブロックするように進路妨害を続けた。
「ミラーに映る車が、“ぶつかるんじゃないか”と思うほど近づいてきたんです。怖くて冷や汗が出ました」
車間距離を保とうと速度を上げると、相手はさらに距離を詰めてきた。長谷川さんは仕方なく車線を譲ると、その車は前に割り込み、今度は急ブレーキをかけたそうだ。
「完全に悪意があると感じました。“わざとやっている”ってわかったんです」
挑発的な動きに動揺しながらも、長谷川さんは冷静さを保とうと必死だった。
追い越し車線から抜こうとすると相手も加速し、再び前に出てノロノロ運転。車線を変えても、ブロックするように進路妨害を続けた。