これほどドライブレコーダーが普及しているというのに、路上では一向に減る気配のないあおり運転。被害者に映像を拡散されたりしたら、一晩にして地位も身分もなくなることが分からないのでしょうか？今回のエピソードも“行儀の悪いあおり運転”だったのですが、その結末が特徴的だったといいます。◆ゴールド免許死守の制限速度運転地方の警備会社に勤務する船井さん（仮名・34歳）の朝は、徹底した安全運転から始まります