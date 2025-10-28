Snow Manの公式Instagramのストーリーズにて、宮舘涼太と向井康二の『ラヴィット！』（TBS系）オフショットが公開された。隔週火曜レギュラーを務める宮舘。この日の10月28日放送回には、向井がゲストとして登場した。

■柔らかなトーンでまとめた宮舘涼太＆向井康二のリンク感

宮舘はブラウンのチェック柄セットアップにモノトーンのシャツを合わせた上品なスタイル。向井はグレーのワイドパンツに淡いパープルのトップス、グレー×ブラックのブルゾンを羽織り、トーンを揃えたふたりのコーディネートが自然な“リンク感”を生んでいる。

■穏やかな笑顔×仲睦まじいポーズ

ふたりは「LOVE IT！」のカラフルなロゴを背景に、肩を寄せ合いながら“ラヴィットポーズ”。向井が柔らかな笑顔で宮舘の肩に手を置き、宮舘は少しクールに口角を上げた表情を見せ、それぞれの個性が際立つ1枚となっている。

ファンからは「ふたり並ぶと安心感ある」「笑顔に癒される」「秋の装いが素敵」「色味リンクしてるの最高すぎる」「ゼロ距離かわいい」「朝からビジュ良っ」「眼福」など、称賛の声が相次いでいる。

■ディズニーシーを満喫する宮舘涼太

なお、この日は「宮舘涼太のロイヤルホリデー in 東京ディズニーリゾート」を放送。“ディズニーコーデ”に身を包んだ宮舘が、東京ディズニーシーを満喫する姿も披露された。

Snow Man

