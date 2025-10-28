WS第1戦に続く2号

【MLB】ドジャース ー Bジェイズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に「1番・指名打者」でスタメン出場。3回の第2打席にシリーズ2号を放った。LA記者は「ドジャースは彼を迎えられて本当に幸せだ」と笑顔を見せた。

サイ・ヤング賞3度を誇るマックス・シャーザー投手相手に、初回の第1打席にカーブを右翼線に運ぶエンタイトル二塁打を放った。そして1-0で迎えた3回の第2打席、内角のボール球を振り抜いた。打球速度101.5マイル（約163.3キロ）、飛距離389フィート（約118.5メートル）、角度32度の一発を右翼席に運んだ。

地元メディア「ドジャース・ネーション」のノア・カムラス記者は直後後に自身のX（旧ツイッター）を更新。「ブルージェイズのファンには彼が必要ないかもしれないが、ドジャースは彼を迎えられて本当に幸せだ」と綴った。大谷は敵地での第1〜2試合、ブルージェイズファンから「We don’t need you（お前は必要ない）」と野次を飛ばされていた。カムラス記者はこれを受けて“皮肉”を飛ばしたようだ。

大谷はこれで今季のポストシーズンでは7本目。球団歴代2位となっており、トップのコーリー・シーガー（2020年、現レンジャーズ）まで1本差に迫った。（Full-Count編集部）