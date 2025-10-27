″TAKE ME HIGHERが聴けるのか！！！″解散発表から4年のV6、全400曲のサブスク解禁を発表！ファンから歓喜の声続出
V6 MENT RECORDINGの公式Xアカウントが更新された。2025年11月1日、Xで「#V6サブスク解禁なんだ」と投稿し、全400曲を一斉解禁することを発表した。2021年11月1日に解散したV6が、音楽サブスクサービスで解禁されることが多くのファンの期待を集めている。投稿には「全400曲を一斉解禁。」という内容が記されている。
この投稿にはファンから「TAKE ME HIGHERが聴けるのか！！！」「ワンピースのOP主題歌 Super Powersが聴けるの楽しみです」「解散して事務所もバラバラなのにV6からお知らせが来るなんて奇跡だー」「まじで！？」「ちょ、泣きそう」といった様々な反応が寄せられた。ファンの喜びと驚きが表現され、V6への愛情が感じられた。
🎧 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿— V6 MENT RECORDING (@V6MENTRECORDING) October 26, 2025
2025.11.01
#V6サブスク解禁なんだ
全400曲を一斉解禁。
▶︎https://t.co/ZSrDxph5cI#V6 pic.twitter.com/ahIPXJlxCr