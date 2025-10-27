不妊グループ「卒業組」の最悪すぎる“つわりマウント報告”の数々【ママリ】
©mochidosukoi
©mochidosukoi
©mochidosukoi
©mochidosukoi
©mochidosukoi
©mochidosukoi
不妊グループに「無配慮なメッセージ」
不妊治療の末、念願の赤ちゃんを授かった、キリコ。周囲に妊娠報告し、完全にハイになっています。その勢いのまま、不妊治療クリックで出会った仲間に、次々と妊娠に関する話題を送りつけます…。
キリコは、自分が不妊治療中だったときは、妊活仲間の妊娠を素直によろこぶことができず、「配慮が足りない」と、かみついていました。ところが、自分が妊娠した途端、自分勝手な本性があらわになります。
もう限界…不妊治療中の友人の本音
©mochidosukoi
©mochidosukoi
©mochidosukoi
©mochidosukoi
©mochidosukoi
キリコがやっていることは、妊活中の相手に対して、あまりにも配慮がありませんね。ついに、あいこは、グループを抜けることを決意します。
妊娠した途端「意味がわからない」
©mochidosukoi
©mochidosukoi
©mochidosukoi
©mochidosukoi
©mochidosukoi
©mochidosukoi
キリコとしては、先に妊娠した先輩として、妊活中の仲間に教えてあげているつもりでした。ですが、妊活仲間からしたら、無神経でしかないメッセージです。
妊娠する前は周囲に対して配慮ばかり求めていた、キリコ。立場が変われば、意見や考えも変わるもの。ですが、自分の考えを押しつけるばかりだったキリコは、妊活中の仲間とは疎遠になってしまいます。さらに、妊娠してからは夫を過剰に縛りつけたため、産後すぐに離婚を言い渡されました。
思いやりを欠き、相手の気持ちに寄り添えないでいると、いつか孤立してしまうものですよね。自分本位になりすぎず、周囲への想像力を働かせることの大切さに気付かされます。
記事作成: ももこ
