2005年まで放送されていたテレビ番組『学校へ行こう！』の人気企画「B-RAP HIGH SCHOOL」に現役の慶應大学理工学部生として登場し、「先土器・縄文・弥生・古墳・飛鳥」と繰り出す“お勉強ラップ”で人気を博したCo.慶応さん。

【あれから20年】「先土器・縄文・弥生〜♪」のフレーズで一世を風靡したCo.慶応さん。トレードマークのポーズも健在

しかし大学卒業後は大手クレジットカード会社に就職し、2018年に退職するまで11年間“普通のサラリーマン”生活を送っていた。

会社員生活の想像とのギャップ、エリートの道を捨てた理由について本人に話を聞いた。





「大学院進学はちょっと考えたんですけど、少なくともラッパーはなかったですね」

--あれだけ人気があった中で、大学を卒業する時にラッパーや音楽の道に進む選択肢はなかったのですか。

Co.慶応 全然なかったですね。ラップは好きだけど自分のことをラッパーだとは思ってないですし。当時は今のように多様な生き方を発信している人も少なくて、大学を出たら会社に入るのが当然だと思ってました。大学院進学はちょっと考えたんですけど、少なくともラッパーはなかったですね。

--理工学部から金融業界へ進むのも少し珍しいですよね。就職先に財閥系のクレジットカード会社を選ばれたのはなぜだったんでしょう。

Co.慶応 理系の知識を活かせる道も考えましたが、最終的には給料と自由な時間のバランスです。ある程度のお金がもらえてプライベートな時間も確保できるところ、という基準だけでしたね。30歳で年収1000万円・残業時間も短いと聞いて、空いた時間で音楽もできるかなと。

--入社してみて、想像通りでしたか？

Co.慶応 入金の催促をするコールセンター部署や、リボ払いなど金利で収益を上げる部署、あとはCMを作る広告宣伝部にいましたが、正直大変でした。朝8時には出社していないといけなくて、夜も終わるのがだいたい20時くらい。資料作成が間に合わない時は深夜2時くらいまで働くこともありましたね。

--会社ではCo.慶応としていじられたりしませんでしたか。

Co.慶応 飲み会で「何かやって」と言われることはありました。でも、3年目以降は仕事は仕事と完全に割り切るようになったので、そういうのもやらなくなりましたね。仕事が終われば、自分で主催するラップの劇やYouTubeなど、やりたいことをやる、という生活でした。

--お金のために入ったという会社でしたが、働いてみたら楽しくなっていったりしたんですか？

Co.慶応 うーん、楽しかったことは1個も思い出せないですね。ブラックとかそういうことでは全然なくて、むしろこんな僕にも優しくしてくれて感謝はしているんですけど、楽しいと思えることは1つもありませんでした。本当にお金のためだけに働いている感じで、3年目くらいに一度耐えきれずにワタナベプロの養成所の面接を受けたこともあります。

--働きながら、ですよね。

Co.慶応 そうですね。募集を見かけて、お笑いは好きなので面接を受けたら合格したんですけど、さすがに会社に怒られそうだと思って辞退しました。でも結局、会社に入って9年目のお金も少し貯まってきた頃に、「もう1回合格したら今度こそお笑いを目指そう」と思って面接を受けて、合格したので会社に通いながら1年間通いました。

年収1000万円を捨てる決断に「せっかく大手に入ったのに……」

--会社には秘密ですか？

Co.慶応 秘密にしてましたね。それで1年後、養成所を卒業して事務所にはいるタイミングで会社を辞める決断をしました。

--待望の年収1000万円が見えたタイミングだったとのことですが、退職は恐くなかったですか？

Co.慶応 芸能の仕事がどうなるかは全然わからなかったですけど、結婚もしていなかったので貯金が2500万円ほどのたまっていたのが心の支えでした。そもそも芸能事務所に所属したうえで会社員と両立するのは完全に無理でしたしね。

--親の反応はどうでしたか？

Co.慶応 親は見守ってくれているので、基本的に何か言われることはなかったのですが、この時ばかりは「せっかく大手に入ったのに……」とこぼしていましたね。

--ただ、2度も受けて入ったナベプロを1年で辞めています。何があったのでしょう。

Co.慶応 会社員時代の途中からYouTubeで「歴史ラップ」をやっていて月数万円くらいの収入にはなっていたので、事務所に所属して仕事が増えれば生活できるかなと思ってたんですよ。それが実際には逆で、ほとんど仕事は増えないのに、YouTubeの収益も半分くらいが事務所に入るという状況でした。仕事が増えるならそれでもよかったんでしょうが、メリットを感じられず1年で辞めました。

月収が突然3万5000円になり「タイだったら月5万円で生きられる」

--会社を辞めて、1年で事務所を辞めて完全なフリーに？

Co.慶応 そうなんですよ。事務所を辞めたら本当に何もなくなってしまって、「さすがにこれはやばいのでは」と焦りはじめました。YouTubeは収益化はできていたんですけど、量産できるコンテンツでもなかったので当時の月収は5万円にも届かず、平均がたぶん3万5000円ぐらいでしたね。

--それだと生活できないですよね。

Co.慶応 いろいろ調べていたら「タイだったら月5万円で生きられる」という情報を見つけたんですよ。それでタイへ行くことにしました。

--なにか仕事のアテなどがあったんですか？

Co.慶応 なんにもないです。でもYouTubeが放置状態で3万5000円ならちょっと頑張れば5万円くらいにはなるんじゃないか、くらいの軽い気持ちでした。それで2019年にタイへ行って、部屋にこもってひたすら動画を作ってました。

--生活できるようにはなったんでしょうか。

Co.慶応 お勉強ラップのスタイルだと量産ができなくて難しかったので、途中から投資ブログも始めたんです。といっても当時は全然詳しくなくて、調べながら自分でも試しながら毎日8時間かけて記事を書いて、空いた時間でYouTubeもやる、という生活でしたね。それを半年続けたら月に10万円くらいは入ってくるようになり、1度だけ100万円を超えた月もありました。「稼ぐってこういうことか」というのがちょっとわかった気がした瞬間でした。

--会社を辞めた時にあった2500万円の貯金はまだ残っていたんですか？

Co.慶応 物欲がないので、だいたいそのまま残ってましたね。投資の勉強を始めたのも、「この2500万円をどうにか使えないのかな」というのがきっかけでした。振り返ってみるとかなり危ないこともやっていて、当時は「貸株」の金利が8%とかだったので資金のほとんどを投入したりしていました。たまたま運良く増えましたけど、半減していてもおかしくない、超危ないことをしてましたね。

--現地での生活は楽しめましたか？

Co.慶応 それが本当に1人で籠っているだけだったので、本当に苦痛でしたね。最初は必死だったので気にもならなかったんですが、生活が安定してきたら「自分はなんでタイにいるんだっけ」と思うようになって。

--帰国した理由はなんだったんですか？

Co.慶応 ネットで調べていたら、タイより日本のシェアハウスの方が安いことに気づいたんですよ（笑）。タイではプール付きで家賃4万円の家に住んでたんですけど、埼玉の浦和にある家賃3万5000円のシェアハウスを見つけて。「日本の方が安いじゃないか」と。結局タイにいたのは8ヶ月ぐらいで、帰国することにしました。

