ベネズエラのマドゥロ大統領が、ロシア製対空ミサイル５０００発の配備に言及した/Ivan Mcgregor/Anadolu/Getty Images

（ＣＮＮ）カリブ海における米国の軍事展開をめぐる緊張が高まる中、ベネズエラのマドゥロ大統領は、同国が「重要な防空拠点」にロシア製の対空ミサイル５０００発を配備していると主張した。

トランプ米大統領は麻薬密売対策の一環として、また長年の米国の敵であるマドゥロ氏を弱体化させるためのより広範な取り組みの一環として、ベネズエラ国内での軍事行動を検討中だと公言している。

マドゥロ氏は２２日、ベネズエラ国営テレビ（ＶＴＶ）が放送した軍関係者とのイベントで、「世界のどの軍隊もイグラＳの威力を知っている。ベネズエラはそれらを少なくとも５０００発保有している」と主張した。

ロシア製のミサイル「イグラＳ」は、米国のミサイル「スティンガー」に似た近距離・低高度ミサイルシステムで、巡航ミサイルやドローンなどの小型の空中目標だけでなく、ヘリコプターや低空飛行する航空機も撃墜できる。

マドゥロ氏は、兵士１人で運べるほど軽量なこのミサイルが国内各地の山や町、都市に配備されたことを示唆した。

米国は麻薬密売組織に対する作戦を強化し、軍事力を誇示するため、カリブ海に４５００人の海兵隊員と海軍兵を派遣。麻薬運搬船とされるカリブ海沿岸の船舶に対し、これまで複数の致死的な攻撃を実施している。

米国の両党の議員は、こうした「麻薬運搬船」とされる船舶への攻撃の合法性を疑問視している。

先週、トランプ氏はベネズエラで秘密裏に作戦を行うことを米中央情報局（ＣＩＡ）に許可したと発言。軍事作戦を陸地へと拡大することを検討していると明らかにした。マドゥロ氏の追放を目的とした圧力強化の一環だという。

しかし現時点で、トランプ氏が実際に行動を起こしたり、ベネズエラの指導者を直接標的にしたりすることを決定した兆候はない。

むしろ、マドゥロ氏に自ら退陣するよう圧力をかけるのが狙いであり、退陣しない場合には米国が軍事行動を起こすという説得力のある脅しをかけるのが目的だとみられる。複数の情報筋がＣＮＮに語った。

ＣＮＮはマドゥロ氏が言及したイグラＳミサイルの数を独自に確認できていないが、国際戦略研究所（ＩＩＳＳ）がまとめた軍事的均衡に関するデータによれば、それらはベネズエラが保有する兵器の一部であることが分かっている。

ＣＮＮはベネズエラ国防省と米国防総省にコメントを求めている。