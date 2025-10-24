この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「超効果的に巨額の税金を減らせる仕組みがある。まだ知らない人が多そうですが、全て暴露しました。」と題した動画で、“倒産させないプロ”こと市ノ澤翔氏がホールディングス化の真価について語った。動画冒頭で市ノ澤氏は「こういう場合は、ホールディングス化をしないと損です。これを世の中の9割の社長は分かってない」と経営者に向け強調。今回は自身が1万社以上の黒字経営をサポートしてきた経験をもとに、多くの社長が知らずに損をしている持株会社（ホールディングスカンパニー）の実態と判断基準を詳細に解説した。



ホールディングス化とは、「もともとあった法人の会社の持ち主が、そのホールディングスカンパニー（持株会社）に変わる」という構造だとし、複数事業や子会社管理、相続・事業承継に大きな役割を持つ仕組みであると市ノ澤氏は説明。「ホールディングス化を使うことによって、株価の上昇を抑制することができる」とし、その抑制効果は具体的に37%にも及ぶと明かした。社長が100％株を持つ中小企業の場合、相続時の株価上昇リスクや、後継者へのスムーズな株式移転が大きな課題となるが、「どんどん毎年利益を出す会社の場合には、持ち株会社を作ってホールディングス化した方が相続財産の値上がりは抑えられる」と強調する。



また、ホールディングス化のメリットとして「複数の会社を管理することでリスク分散が可能になる」と指摘。一つの法人に全事業を抱えた場合、一つの失敗が全体へ波及するリスクがあるが、「事業ごとに分ければ、失敗しても他事業を守れる。一つの会社ダメになっても他の2社は生き残れる」と“倒産させない”視点を交えて語った。



一方、デメリットについても「当然コストも手間も増える」「内部管理や税務申告も会社ごと。顧問税理士費用も増えるし、管理部門の人員コストもかさむ」と述べ、安易な導入が危険であると警鐘を鳴らした。「経営者がそもそも数字の管理できてないのにたくさん会社を作ってしまうと、全部ボロボロですみたいな状態になってしまっては意味がない」と管理能力の重要性を強調。「節税目的だけで安易に導入するのも危険。必ず総合的に判断を」と繰り返した。



さらに、金融機関や保険会社に相談すると、それぞれの立場で商品を勧めてくる恐れがある点も指摘。「総合的に会社にとって一番良い方法を提案できる専門家への相談が不可欠」とアドバイスした。



動画の締めでは「今日話したような事業承継や節税の勉強動画はLINEでプレゼントしているのでぜひ受け取ってください。自社の状況に最も合ったやり方を、知識と専門家を武器に選んでほしい」と呼びかけ、「黒字格言は戦略を考えるときはメリット・デメリットを検討して自分に合った方法を選択せよ！」と総括した。また、自身のリスク管理について尋ねられると、「本業は全突破。リスクはあまり分散せず、利益になりそうなものに資金を集中投下している」と独自の経営姿勢を明かし、「人には分散の重要性を説きつつ、自分はガンガン突っ込んでます」と笑いを交えて締めくくった。