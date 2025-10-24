¡ÖÌÜÅª¤ò¿ë¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢À¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î²¸¤ò¸Ü¤ß¤Ê¤¤¡×¡¡¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¸øÌÀÅÞ¤ò·ãÅÜ¤µ¤»¤¿¥¦¥é»ö¾ð¡¡¡ÖÎ¢¤Ç¤Ï¸øÌÀÅÞ¤ä³Ø²ñ¤Î¤³¤È¤ò¥Ü¥í¥¯¥½¤Ë¡×
¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ/Á°ÊÔ¤«¤é¤ÎÂ³¤¡Û
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¡Ê64¡Ë¤Ï21Æü¡¢½°»²Î¾±¡¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ÇÂè104Âå¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Èà½÷¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¸¢ÎÏ¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤êµÍ¤á¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡ÚÈëÂ¢¼Ì¿¿¡Û¡ÖÇòÌµ¹¤»Ñ¡×¤Î¹â»Ô»á¡£¡Ö²Ö²Ç¡×¤ËÊ±¤·¤¿25Ç¯Á°¤Î¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Á°ÊÔ¡Ú¡ÖÌç¤ÎÁ°¤Ç¥¥¹¤·¤Æ¤«¤é½Î¤Ë¡×¡¡¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Î¡È·¿ÇË¤ê¡É²á¤®¤ë¾¾²¼À¯·Ð½Î»þÂå¡¡¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤Ë¥Ä¥Ê¥®»Ñ¤Ç1¼¡ÌÌÀÜ¤Ë¸½¤ì¡¢¤·¤«¤âÃÙ¹ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Û¤Ç¤Ï¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ë¾¾²¼À¯·Ð½Î¤ËÆþ¤ê¡¢À¯¼£²È¤ò»Ö¤¹¤Þ¤Ç¤Î¹â»Ô»á¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Ì±¼çÅÞ¤ÎÍÎÏ½÷ÀµÄ°÷¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éµ¢¹ñ¸å¤Ë¾¾²¼À¯·Ð½Î¤òÂ´¶È¤·¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¹â»Ô»á¤¬Ä©¤ó¤ÀºÇ½é¤ÎÁªµó¤Ï1992Ç¯¤Î»²±¡Áª¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÆàÎÉÁªµó¶è¤Ç¤Ï¡¢ÉþÉô°Â»Ê»²µÄ±¡µÄ°÷¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î»°ÃË¡¢ÉþÉô»°ÃËÍº»á¤â½ÐÇÏ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤Á¤é¤â¸å¤Ë°ú¤«¤º¡¢¸åÉå¤ì¤Ê¤¯¸øÇ§¸õÊä¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¡¢Åö»þÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿Í½È÷Áªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î»þ¡È¸©Ï¢¤Î³ÈÂçÌò°÷²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç·è¤·¤è¤¦¡É¤ÈºÛ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸©Ï¢²ñÄ¹¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿±üÌîÀ¿Î¼¸µË¡Áê¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍ½È÷Áª¤ËÎ×¤à¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢±üÌîÀèÀ¸¤Ï¡ØÉé¤±¤¿Êý¤Ï»²±¡Áª¤Ë¤ÏÎ©¸õÊä¤·¤Ê¤¤¡Ù¤³¤È¤òµá¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¡ØÇÔ¼Ô¤ÏËÜÁªµó¤Ç¶¨ÎÏ¤¹¤ë¡Ù¤ÈÆó¿Í¤Ë³ÎÌó¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢Í½È÷Áª¤ÏÉþÉô»á¤Î°µ¾¡¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê±üÌî¸µË¡Áê¤ÎÈë½ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÀÐºêÌÐÀ¸»á¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¹â»Ô»á¤Ï¤½¤Î·ë²Ì¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸©Ï¢»öÌ³¶É¤ÏÁªµó»öÌ³¤Î±¿±Ä¤ËàìáÓ¡Ê¤«¤·¡Ë¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ºÙ¿´¤Îµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤Ï¡¢ÉÔºß¼ÔÅêÉ¼¤äÍ¸¢¼ÔÌ¾Êí¤Î°·¤¤¤Ê¤É¤¬¡Ø¥¢¥ó¥Õ¥§¥¢¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£·ë¶É¡¢¹â»Ô»á¤ÏÌóÂ«¤ò¤Û¤´¤Ë¤·¤ÆÌµ½êÂ°¤ÇÎ©¸õÊä¡£±üÌîÀèÀ¸¤ÏËÜÁª¤Î±þ±ç±éÀâ¤Ç¹â»Ô»á¤Î¤³¤È¤ò¡ØÉÔµÁ¤Î¿Í¡Ù¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤³¤ÎÁªµó¤ÎºÝ¡¢¹â»Ô»á¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤Î¤¬¡¢81Ç¯¤«¤é93Ç¯¤Þ¤ÇÆàÎÉ¸©µÄ²ñµÄÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡ÖÆàÎÉ¸©À¯¤Î¥É¥ó¡×ÀõÀîÀ¶»á·Ï¤Î¸©µÄ²ñµÄ°÷¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹â»Ô¤¬¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀõÀî¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ã¤Æ¤Î¤¬È¾Ê¬¤Ï¤¢¤ë¤Ç¡×
¡¡ÀõÀî»á¤ÎÂ¦¶á¤À¤Ã¤¿¸µÆàÎÉ¸©µÄ¤Î½Ð¸ýÉðÃË»á¤Ï¡¢
¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢²¶¤ÏÀõÀî¤µ¤ó¤ò»ß¤á¤¿¤ó¤ä¡£¡Ø¤ä¤á¤È¤±¡Ù¸À¤¦¤Æ¡£¹â»Ô¤ÏºÇ½é¤«¤é¹ñÀ¯¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¶â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀõÀî¤µ¤ó¤Ï¹â»Ô¤Ë¡Ø¤¨¤¨³Ê¹¥¤µ¤·¤¿¤í¡Ù¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¹â»Ô¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë´é¤¬Íø¤¯ÀõÀî¤µ¤ó¤Ä¤«¤ó¤É¤¤¤¿¤éÂ»¤»¤¨¤Ø¤ó¡£¹â»Ô¤¬¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀõÀî¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ã¤Æ¤Î¤¬È¾Ê¬¤Ï¤¢¤ë¤Ç¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤ÀõÀî¤µ¤ó¤¬Æþ¤ì¹þ¤ó¤É¤Ã¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢ÀõÀî¤µ¤ó¤Ï¹â»Ô¤ÈÆó¿Í¤Ç¥á¥·¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤ó¡£Ã¯¤«¤Ë¥Ø¥ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤«¤Ê¤ï¤ó¤·¡¢ÀõÀî¤µ¤ó¤Ï²Ç¤µ¤ó¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¡£ÎÁÍý²°¤Ë¹Ô¤¯»þ¤Ï¤¤¤Ä¤â²¶¤ÈÀõÀî¤µ¤ó¤È¹â»Ô¤Î»°¿Í¤ä¡×
¡¡¹â»Ô»á¤ÈÀõÀî»á¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀõÀî»á¤ÎÂ©»Ò¤ÎÀõÀîÀ¶¿Î»á¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢
¡ÖÉã¤¬Ç®¿´¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Éã¤Î»þÂå¤Î¤³¤È¤Ï»ä¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¡Ø¹â»ÔÁáÉÄ¤Ï²¶¤Î½÷¤À¡Ù¤È¶¥¤¦¤è¤¦¤Ë¿áÄ°¡×
¡¡¹â»Ô»á¤È¿Æ¤·¤¤¥Ù¥Æ¥é¥óÆàÎÉ¸©À¯´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÅö»þ¡¢¸©²ñµÄ°÷¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡Ø¹â»ÔÁáÉÄ¤Ï²¶¤Î½÷¤À¡Ù¤È¶¥¤¦¤è¤¦¤Ë¿áÄ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£ÁáÉÄ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¤è¤¯²æËý¤·¤Æ¼õ¤±Î®¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡·ë¶É¡¢92Ç¯¤Î»²±¡Áª¤ÇÇÔËÌ¤·¤¿¹â»Ô»á¤ÏÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ËËÛÁö¤·¡¢ÍâÇ¯¡¢ÃæÁªµó¶èÀ©¤Ç»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿ºÇ¸å¤Î½°±¡Áª¤Ç½éÅöÁª¤¹¤ë¡£
¡Ö±üÌîÀèÀ¸¤â½ÐÇÏ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆàÎÉÁ´¸©¶è¤«¤é¹â»Ô»á¤¬½ÐÇÏ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°Õ¼ñÊÖ¤·¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£Èà½÷¤Ï±üÌîÀèÀ¸¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¥È¥Ã¥×ÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÀÐºê»á¡Ë
¡¡32ºÐ¤Ë¤·¤Æ¹ñ²ñ¤ÎÀÖ¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¤òÆ§¤ó¤À¹â»Ô»á¤Ï¡¢³ÁÂô¹°¼£»á¤¬ÅÞ¼ó¤òÌ³¤á¤¿¼«Í³ÅÞ¤ò·Ð¤Æ¿·¿ÊÅÞ¤Î·ëÅÞ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡£¹â»Ô»á¤ÎÅöÁªÆ±´ü¤Ç¼«Í³ÅÞ¡¢¿·¿ÊÅÞ¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿ÊÆÅÄ·ú»°¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤¬½Ò²û¤¹¤ë¡£
¡ÖÅö»þ¤Î¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÌÀ¤ë¤¯²Ú¤ä¤«¤Ç¸µµ¤¡£ºÇ¶á¤ÏÀÎ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÉ½¾ð¤¬¤¤Ä¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸å¤ËÂç¿Ã¤ò·Ð¸³¤¹¤ëÅöÁªÆ±´ü¤Î¤¢¤ëµÄ°÷¤Ï¡¢ËÜ²ñµÄ¾ì¤Ç¹â»Ô¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢¡Øµ×¡¹¤Ë¥Ñ¥Ã¤È¤·¤¿²Ö¤Î¤è¤¦¤Ê½÷ÀµÄ°÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ù¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Å¤¤»þÂå¤ÎÃÏÌ£¤Ê½÷ÀµÄ°÷¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¶áÂåÅª¤Ê¡¢ÉáÄÌ¤Î»ÔÌ±¼Ò²ñ¤Ë¤¤¤ëÈþ¤·¤¤½÷À¤¬¹ñ²ñ¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÖÎ¢¤Ç¤Ï¸øÌÀÅÞ¤ä³Ø²ñ¤Î¤³¤È¤ò¥Ü¥í¥¯¥½¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡96Ç¯10·î¡¢½é¤á¤Æ¾®Áªµó¶èÀ©¤Î²¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½°±¡Áª¤Ç¤Ï¸øÌÀÅÞ¤¬°ìÍã¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿·¿ÊÅÞ¸øÇ§¤Ç½ÐÇÏ¤·¡¢±üÌî¸µË¡Áê¤Î¸µÈë½ñ¡¦¿¹²¬Àµ¹¨»á¤òÇË¤Ã¤Æ2Áª¡£
¡Ö¤È¤³¤í¤¬ÅöÁª¸åÈ¾·î¤Ç¹â»Ô»á¤Ï¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÊÖ¤·¡¢¿·¿ÊÅÞ¤òÎ¥ÅÞ¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÁªµó¤ÇÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¸øÌÀÅÞ¡¦ÁÏ²Á³Ø²ñ¡¢ÆÃ¤ËÉØ¿ÍÉô¤«¤éÂçÉÔ¶½¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Àè¤ÎÀÐºê»á¤Ï¤½¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¿·¿ÊÅÞÎ¥ÅÞ¤ÎÉ½¸þ¤¤ÎÍýÍ³¤Ï¾®Âô°ìÏº»á¤Î¡ØÂç¸ºÀÇ¡Ù°Æ¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤«¤é¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿®¤¸¤ë´Ø·¸¼Ô¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸µ¡¹¼«Ì±ÅÞ¤ËÆþ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î»þ¤Î°ø±ï¤¬¡¢º£Æü¤Ë»ê¤ë¸øÌÀÅÞ¡¦ÁÏ²Á³Ø²ñ¤Î¹â»ÔÉÔ¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡·ï¤ÎÁªµó¤Ç¹â»Ô»á¤ÈÀï¤Ã¤¿¿¹²¬»á¤â¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¿·¿ÊÅÞ¤Ï¸øÌÀÅÞ¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¤½¤³¤«¤é¼«Ì±ÅÞ¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸øÌÀÅÞ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡ÖÉÔµÁ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸øÌÀÅÞ¤òÅÜ¤é¤»¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢
¡Ö¹â»Ô¤âÉ½¤Ç¤Ï¤¤¤¤´é¤·¤È¤¤¤Æ¡¢Î¢¤Ç¤Ï¸øÌÀÅÞ¤ä³Ø²ñ¤Î¤³¤È¤ò¥Ü¥í¥¯¥½¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê¹â»Ô»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡ÖÌÜÅª¤ò¿ë¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢À¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î²¸¤ò¸Ü¤ß¤Ê¤¤¡×
¡¡¤½¤Î°ø²Ì¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢2003Ç¯¤Î½°±¡Áª¡£Áªµó¶è¤ÇÌ±¼çÅÞ¤ÎÇÏÊ¥À¡É×»á¤Ë»´ÇÔ¡¢ÈæÎãÉü³è¤â¤«¤Ê¤ï¤ºÍîÁª¤ÎÍ«¤ÌÜ¤ò¸«¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö±üÌîÀèÀ¸¤Î¸å±ç²ñ¡¢¸øÌÀÅÞ¡¦ÁÏ²Á³Ø²ñ¤Ê¤É¤¬È¿È¯¤·¤¿¤³¤È¤¬ÇÔ°ø¤Ç¤·¤¿¡£¹â»Ô»á¤Î¹ÔÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¼«¤é¤ÎÌÜÅª¤ò¿ë¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢À¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î²¸¤ò¸Ü¤ß¤Ê¤¤¡£¡Ø¥Þ¥¥ã¥Ù¥ê¥¹¥È¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î²º¤ä¤«¤Êµ¤¼Á¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é·ëËö¤Ç¤¯¤¸¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÀÐºê»á¡Ë
¡¡¤³¤ÎÍîÁª´ü´ÖÃæ¤Ëµì¼«Í³ÅÞ¤«¤é¤ÎÆ±»Ö¡¢»³ËÜÂóÂåµÄ»Î¡ÊÅö»þ¡Ë¤È·ëº§¡£¸å¤ËÎ¥º§¤·¡¢ºÆ¤Ó»³ËÜ»á¤È·ëº§¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿¹´îÏ¯¸µ¼óÁê¤ä°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Ê¤É¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¼õ¤±¡¢Ãå¼Â¤Ë¸¢ÎÏ¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤¬´ñ¤·¤¯¤â¹â»Ô»á¤ÎÃÏ¸µ¡¦ÆàÎÉ¸©¤ÇÍ·ÀâÃæ¤Ë½Æ·â¤µ¤ì»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï22Ç¯7·î¡£¤³¤Î»ö·ï¤ÎÍ¾ÇÈ¤Ï¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÆàÎÉ¸©Ï¢¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¡È°ÂÇÜ¤µ¤ó¤òÆàÎÉ¤Ë¸Æ¤ó¤À¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡É¤ò½ä¤Ã¤ÆÀÕÇ¤¤Î¤Ê¤¹¤ê¤Ä¤±¹ç¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆàÎÉ¸©µÄ²ñ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°²á¤®¤ë¡×
¡¡¤³¤Î»ö·ï¸å¡¢¹â»Ô»á¤¬²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é¤âÆàÎÉ¸©Ï¢¤Ï°ìËç´ä¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢
¡Ö23Ç¯¤ÎÆàÎÉ¸©ÃÎ»öÁª¤Ç¤Ï¹â»Ô»á¤Î»ÒÊ¬¤ÇÁíÌ³¾Ê¤Î¸µ´±Î½¤ÎÊ¿ÌÚ¾Ê»á¤¬ÆÍÁ³¡¢½ÐÇÏ¤òÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â»Ô»á¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥³¥È¤òµ¯¤³¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÆàÎÉ¸©Ï¢´Ø·¸¼Ô¤Î°ìÉô¤¬È¿È¯¡£Åö»þ¡¢¸½¿¦ÃÎ»ö¤À¤Ã¤¿¹Ó°æÀµ¸ã»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½ÐÇÏ¤òÄü¤á¤Ê¤¤¤è¤¦ÀâÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢·ë¶É¡¢Ê¿ÌÚ»á¤â¹Ó°æ»á¤â½ÐÇÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ý¿·¤Î»³²¼¿¿»á¤ËÃÎ»ö¤ÎºÂ¤ò¤µ¤é¤ï¤ì¡¢¹â»Ô»á¤ÏÂçÃÑ¤ò¤«¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÁíºÛ½¢Ç¤¸å¤âÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¡¢
¡ÖÆàÎÉ¸©Ï¢¤¹¤é¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ò¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡¤È¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤ÈÄ¹Ç¯ÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤¢¤ë¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢°ì¤Ä¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°²á¤®¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤ÏÀè¤ÎÊÆÅÄ»á¡£
¡ÖÀ¯¼£¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢°Õ¸«¤Î°ã¤¦¿Í´Ö¤ä¡¢ÎÉ¤¤¿Í¤â°¤¤¿Í¤â¤¹¤Ù¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤È¤á¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÁíÍýÁíºÛ¤Ë¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤ò¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡À¯³¦Á´ÂÎ¤¬Î®Æ°²½¤¹¤ëÃæ¡¢Èà½÷¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤ÏµÈ¤È½Ð¤ë¤«¶§¤È½Ð¤ë¤«¡Ä¡Ä¡£
¡¡Á°ÊÔ¡Ú¡ÖÌç¤ÎÁ°¤Ç¥¥¹¤·¤Æ¤«¤é½Î¤Ë¡×¡¡¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Î¡È·¿ÇË¤ê¡É²á¤®¤ë¾¾²¼À¯·Ð½Î»þÂå¡¡¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤Ë¥Ä¥Ê¥®»Ñ¤Ç1¼¡ÌÌÀÜ¤Ë¸½¤ì¡¢¤·¤«¤âÃÙ¹ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Û¤Ç¤Ï¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ë¾¾²¼À¯·Ð½Î¤ËÆþ¤ê¡¢À¯¼£²È¤ò»Ö¤¹¤Þ¤Ç¤Î¹â»Ô»á¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
