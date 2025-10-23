大阪市内のタワマンを含む一般居住用のマンション10カ所60室以上の部屋を借り、メンズエステ店を手広く展開していた風俗グループが摘発された。

美人局でフルボッコに…満身創痍状態の20代男性を山中に放置した男女5人組の鬼畜の所業

マンションの一室で違法な性的サービスを提供したとして、大阪府警都島署は20日までに性風俗店を経営する冨岡竹明容疑者（47）と従業員の男2人を風営法違反（禁止地域営業）の疑いで逮捕した。冨岡容疑者は「月のうさぎ」「月のうたげ」の月グループ、「マダム大阪」「マダムノワール」のマダムグループ、「ハンドレッド大阪」のハンドレッドグループなどを複数経営。昨年12月から今年7月にかけ、店舗型性風俗店が禁止されている大阪市内のマンション内で、所属する100人ほどのセラピストに性的なサービスをさせていた。

「今年4月、月のうさぎをガサ入れし、押収した資料から月の売り上げが5000万円ほどあることを把握した。違法行為をやめるよう指導したが、店を閉めるどころか、美魔女マニア向けのマダム大阪などを新たにオープンさせていたことが判明。違法な経営を続けていたので、摘発に踏み切った」（捜査事情通）

マダム大阪のHPには33〜52歳の女性の紹介と、美魔女とおぼしき巨乳の女性がお色気ムンムンの下着姿でアピールする動画がアップ。予約時に合言葉の「マダム割り」と伝えると、1000円割引となるシステムになっていた。

「ウェブ上では＜本番ができる＞といった書き込みがあったが、一部のセラピストが『裏オプ』で個人的にやっていたようです。実際の性的サービスはヌキまでです。ただしマイクロビキニ姿やスケスケの衣装による洗体サービスなど、ギリギリまで攻めた内容だった。1つのマンションに4、5部屋を借り、繁華街のJR京橋駅から地下鉄堺筋本町駅近くのオフィス街まで、広く店舗を構えていた。家族連れも多く住んでいる居住用のマンションに、不特定の男性が入れ代わり立ち代わり出入りしていたため、昨年10月、市民から＜〇〇マンションで違法なメンエスをやっているのではないか＞という情報提供があった。冨岡は摘発を免れるために、新たに店をオープンする際は従業員や知人など他人名義で賃貸契約を結んでいた」（前出の捜査事情通）

府警に売上金の一部を押収された冨岡容疑者は「これだけ店を広げると、だいぶ経費がかかっている」とコボしていたという。高級賃貸物件だからといって、利用者すべてが善良な市民とは限らない。風俗嬢目当ての男性客が昼夜問わず建物内をウロウロしていたら、マンションの評判も下がる。