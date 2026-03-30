昨年から起きていた“異変”昨年から世間を騒がせている海外への出稼ぎ売春。“案件”と呼ばれ、数日から数週間でかなりの金額を稼ぐことができるという話や、“ドバイ案件”のようなヤギと性行為をするといった真偽不明の噂話が出回り、一般にもよく知られることになった。「売春をするという理由で、日本人の若い女性の入国審査が厳しくなったと聞いています。本当に売春目的で渡航する人の割合はかなり少ないですが、一般旅行客