U-NEXTは、シン・ヘソンとコンミョンW主演の韓国ラブコメディ『秘密の監査 -Filing for Love-』を2026年4月25日より独占見放題で配信開始する。配信開始日は、韓国放送と同日となっており、毎週土‧日曜日に最新話が更新される。シン・ヘソンとコンミョンW主演の韓国ラブコメディ『秘密の監査 -Filing for Love-』がU-NEXTで2026年4月25日より独占見放題で配信開始『秘密の監査 -Filing for Love-』は、秘密を抱えるカリスマ