ヘルスやソープランドなどに現われる「嫌なお客さん（以下、痛客）」といえば、女の子に「親が悲しむぞ！」などの説教をするのが有名です。ただ昨今では痛客の種類も変わっているようで、説教おじさんや泥酔おじさんと以外にも、新たなモンスターが発生しています。【写真】弾むHカップと匂い立つ色気現役風俗嬢るるたん現役キャストに話を聞いたところ「説教はされたことないけれど、怒られる以上にダルい客がたびたび現れる」