離婚伝説、新曲「ファーストキス」配信リリース決定！Honda“VEZEL e:HEV RS”CMソング

離婚伝説が、10月24日に新曲「ファーストキス」を配信限定リリースすることが決定した。

■淡く甘酸っぱい記憶を呼び起こさせる新曲「ファーストキス」

新曲「ファーストキス」は、Honda“VEZEL e:HEV RS”の新TVCMのために書き下ろされた。佐野康夫（Dr）、越智俊介（Bs）、柿沼大地（Key）、シマダボーイ（Percussion）が演奏に参加。追い風のようなドライブ感のあるメロディラインにエモーショナルなリリックがいつかの淡く甘酸っぱい記憶を呼び起こさせる、季節を問わず心も身体も外に出ていきたくなる楽曲となっている。

配信ジャケットは、離婚伝説のMVやライブ映像を数多く手がけるstacksの柴本雄太が担当した。

「ファーストキス」が使用されているTVCMは、本田技研工業株式会社（Honda）公式YouTubeチャンネルで先行公開中。放映は、10月23日19時以降全国で順次開始となる。

本映像は、数多くのCMやMVを手がける日本を代表する映像ディレクター児玉裕一が担当。離婚伝説の楽曲と、“VEZEL e:HEV RSの”世界観を合わせることで、都市を舞台とした印象的な映像に仕上がっている。

なお、離婚伝説は、Zepp会場を軸とした規模で11月1日から開催を予定しているワンマンツアー『You Should Know Your Love』の7都市8公演がソールドアウト。4月には初のドラマ主題歌を書き下ろし、国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』では全国のラジオ関係者が選ぶ「ラジオ特別賞」を受賞するなど、楽曲としての評価も認識され始めている。

■リリース情報

2025.10.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ファーストキス」

■関連リンク

Honda VEZEL公式サイト

https://www.honda.co.jp/VEZEL/

離婚伝説 OFFICIAL SITE

https://www.rkndnsts.jp/

