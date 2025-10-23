「女子ゴルフ・延田グループ・マスターズＧＣレディース」（２３日開幕、マスターズＧＣ＝パー７２）

女子ゴルフの延田グループ・マスターズＧＣレディースは２３日に兵庫県三木市のマスターズＧＣで開幕する。２２日はプロアマ戦が行われ、３週連続で国内ツアーに出場する渋野日向子（２６）＝サントリー＝は、プロ野球・巨人前監督の原辰徳氏（６７）らとラウンド。成績が上向かない現状にある中、原氏からの数々の金言が大いに響いた。

意外にも「ラウンドは初めて。お互いテレビで見る人だったから」と原氏。絶好の機会を逃すまいと、渋野は原氏に多くの質問を浴びせた。

「今までに誰が一番バッティングがうまかったですか？」という問いには「高橋由伸と阿部慎之助」という答えが返ってきた。さらに「手を前に出しながら、体は逆に動くような、ツイストする動き。ゴルフだと桑木（志帆）さんに近いかな」と、野球とゴルフを絡めた解説も付いた。

ショットに関しても「キャンプ初日とかはバットとボールは硬いもの同士がぶつかる感じ。これが、ゴムとゴムのような感覚でバットをしならせて（シーズンに向け）仕上がる」という言葉をもらった。渋野は「私もそういうところを求めている。やっぱり大事なんだ」と、自身の目指す方向が間違ってなかったことを再確認した。

帰国直前、今月初めのロッテ選手権まで米ツアーは４週連続で予選落ちした。国内ツアーのスタンレー・レディースホンダも予選落ち。前週の富士通レディースは首位発進も、２日目から崩れて４０位に終わった。

この日のラウンドでも「弱いパットを目の前で見せてしまった」というが、強気のパットをねじ込んだ際には「それが“しぶこ”だろ」と励まされた。原氏の「世界を取った方。（ドジャースの）大谷だってそう（好不調はある）でしょう。彼女もそういうところで戦っているんだから」とのエールに「すごくうれしい」と前向きになれた。

予選ラウンドは同じ黄金世代の河本結、大里桃子と同組。「すげー、面白れえ組！ゆいＰも桃子もはい上がって勝ってきている選手。負けたくない」とこれも好材料。復活への舞台は、整っている。