30日の東京7Rでエルハーベンに騎乗した津村が向正面で落馬。担架に乗せられて救急車で運ばれた。師匠の鈴木伸師は「足が痛いといっている。打撲だけならいいけど…。会話はできます」と状態を明かした。ダービーではリアライズシリウスに騎乗予定。騎乗予定だった土曜東京11Rのロジアデレードは戸崎、同12Rのフジレイメイは松岡に乗り替わりとなった。▼鈴木伸師骨は大丈夫。本人も元気はいい。ただ痛みがあるようで…